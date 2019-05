Facebook | Whatsapp e Instagram verso la fusione

Facebook Messenger vs Whatsapp e Telegram : 3 nuovi aggiornamenti : In principio ci fu Facebook Messenger, luogo dove si poteva chattare con i vari contatti anche in modo quotidiano. In seguito, nel mondo della messaggistica istantanea arrivarono anche Whatsapp e Telegram, e Facebook Messenger perse il suo posto. Ma non è detta l'ultima parola: dalla sua terza posizione, Facebook Messenger ...

Le 6 novità in arrivo su Facebook - Instagram e Whatsapp : Mark Zuckerberg introduce le novità di Facebook, Whatsapp, Messenger e Instagram alla conferenza F8 (foto Justin Sullivan/Getty Images) Cambiamenti in casa Facebook sono stati annunciati durante la conferenza degli sviluppatori F8, che si è tenuta a San Jose, in California, il 30 aprile e 1 maggio. Ad aprire la conferenza è stato l’amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, illustrando la necessità di creare più spazi privati ...

Facebook : tante novità per Messenger - WhatsApp e Instagram : tante le novità annunciate dalla società Facebook per Messenger, WhatsApp e Instagram, in occasione della conferenza F8. L’app di Messenger è stata ridisegnata per essere più veloce e occupare meno spazio in memoria ed è stato annunciato l’arrivo di un’app sia per Windows che per MacOS. Su Instagram si potrà applicare un nuovo adesivo, da inserire nelle Storie, dedicato alle donazioni: chi lo vede e clicca sarà rimandato alla ...

Buongiorno e Buon 1° Maggio 2019 : le IMMAGINI più belle da condividere oggi su Facebook e WhatsApp : Inizia oggi un nuovo mese del 2019! Ecco una gallery con le IMMAGINI più belle per augurare il Buongiorno e un Buon 1° giorno di Maggio alle persone a noi care! L'articolo Buongiorno e Buon 1° Maggio 2019: le IMMAGINI più belle da condividere oggi su Facebook e WhatsApp sembra essere il primo su Meteo Web.

Facebook Portal arriverà in Europa da giugno e supporterà WhatsApp : Facebook Portal, lo smart display per le video chat, arriverà in Europa e supporterà WhatsApp. Ecco quanto annunciato durante la conferenza Facebook F8. L'articolo Facebook Portal arriverà in Europa da giugno e supporterà WhatsApp proviene da TuttoAndroid.

Facebook annuncia che sarà possibile scambiare messaggi Messenger - Instagram e WhatsApp : Gli utenti saranno in grado di scambiare messaggi tra le chat di Facebook Messenger, Instagram e WhatsApp, le tre chat godranno di interoperabilità. L'articolo Facebook annuncia che sarà possibile scambiare messaggi Messenger, Instagram e WhatsApp proviene da TuttoAndroid.

Festa dei lavoratori 2019 – Le immagini più belle da inviare su WhatsApp e Facebook il 1° maggio : Il 1° maggio si celebra in Italia la Festa dei lavoratori: ecco le immagini più belle da inviare a parenti ed amici in quest’occasione La Festa dei lavoratori, che in Italia ricorre il 1° di maggio, ricorda la lotta del proletariato per la riduzione della giornata lavorativa e per altri diritti legati a tale classe sociale. Se avete voglia di condividere o inviare su WhatsApp e Facebook a parenti ed amici una foto legata a tale ...

Festa del Lavoro e dei Lavoratori - Buon 1° Maggio 2019 : FRASI e CITAZIONI per gli auguri su Facebook e WhatsApp : Il 1° Maggio, Festa del Lavoro (o Festa dei Lavoratori), si ricordano i risultati raggiunti dalle battaglie operaie in molte parti del pianeta. Il 1° Maggio nasce come momento di lotta internazionale di tutti i Lavoratori per affermare i propri diritti, per raggiungere obiettivi, per migliorare la propria condizione. Anche se da molti ormai definito “Festa del non Lavoro”, il suo significato non sta solo nello scendere nelle strade, invadere le ...

Festa del Lavoro e dei Lavoratori - Buon 1° Maggio 2019 : i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp : Il 1° Maggio ricorre la Festa del Lavoro (o Festa dei Lavoratori): si ricordano i risultati raggiunti dalle battaglie operaie, in particolare quelle volte alla conquista di un diritto ben preciso, cioè l’orario di Lavoro quotidiano fissato in otto ore (in Italia con il RDL n. 692/1923). Il 1° Maggio nasce come momento di lotta internazionale di tutti i Lavoratori: è un giorno di impegno civile per tutti, Lavoratori, disoccupati ed ...

Festa del Lavoro e dei Lavoratori - Buon 1° Maggio 2019 : IMMAGINI e GIF per gli auguri su Facebook e WhatsApp : Il 1° Maggio è il giorno in cui si celebra la Festa del Lavoro (o Festa dei Lavoratori). Si celebrano i risultati raggiunti dalle battaglie operaie, in particolare quelle volte alla conquista di un diritto ben preciso: l’orario di Lavoro quotidiano fissato in otto ore (in Italia con il RDL n. 692/1923). E’ un giorno di impegno civile per tutti, Lavoratori, disoccupati ed emarginati. Il 1° Maggio nasce come momento di lotta ...

WhatsApp e Facebook sul Nokia 8110 4G : rilascio globale : Arriva il momento anche per i modelli internazionali del Nokia 8110 4G di ricevere l'aggiornamento 15.00.17.03 (il peso specifico è di 38MB), grazie al quale è possibile installare WhatsApp e Facebook, proprio come già avvenuto a bordo delle versioni indiane del device. Il telefono era stato presentato nel corso del MWC 2018 di Barcellona, ma finora non si era potuto procedere all'installazione dei due servizi per mancanza di un supporto ...

Nokia 8110 4G riceve il supporto a WhatsApp e Facebook a livello globale : HMD Global ha iniziato il rollout della versione 15 del firmware per Nokia 8110 4G. L'aggiornamento aggiunge la possibilità di installare Facebook e WhatsApp dal KaiStore. L'articolo Nokia 8110 4G riceve il supporto a WhatsApp e Facebook a livello globale proviene da TuttoAndroid.

Buon 25 Aprile - Buona Festa della Liberazione! Le FRASI e CITAZIONI per gli auguri su Facebook e WhatsApp : La Festa della Liberazione, che si celebra ogni anno il 25 Aprile, è simbolo della fine del Ventennio fascista, della dittatura, di 5 anni di guerra. E’ stato l’inizio del percorso che ha portato al referendum del 2 giugno 1946, quando venne scelta la Repubblica al posto della Monarchia. A corredo, di seguito, le FRASI e le CITAZIONI dai inviare su WhatsApp e Facebook per commemorare questo giorno, per augurare un “Buon 25 ...

Buon 25 Aprile - Buona Festa della Liberazione! I VIDEO più significativi per gli auguri su Facebook e WhatsApp : Il 25 Aprile si celebra la Festa della Liberazione, nel ricordo della fine del Ventennio fascista, della dittatura, di 5 anni di guerra. Da qui è partito il percorso che ha portato al referendum del 2 giugno 1946, quando venne scelta la Repubblica al posto della Monarchia. E’ il giorno in cui l’Italia ricorda i fatti del 25 Aprile 1945 quando l’esercito nazifascista si ritirava dalle principali città del Nord cedendo alle ...