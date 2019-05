Mourinho Roma | secondo L’Equipe ha ricevuto un’offerta da Pallotta

L'Equipe : "Mourinho tratta con la Roma" : Mentre continua a mandare segnali al Paris Saint-Germain, Josè Mourinho tratta con la Roma, 'club avvicinato dal Qatar': lo scrive oggi L'Equipe , sottolineando che da 'accorto businessman', il ...

Roma - l'idea Mourinho. "L'Équipe" : "Trattative coi giallorossi" : José Mourinho sta per tornare in Italia? Italia sì, ma non Inter. Secondo l'Équipe il tecnico portoghese starebbe trattando con la Roma. È il destino del club giallorosso in questo periodo, essere ...

«Mourinho vuole l'Italia - è sfida tra Roma e Inter» : Roma - José Mourinho , libero dopo l'esonero dello scorso dicembre al Manchester United , vuole tornare in Italia e Inter e Roma potrebbero essere le candidate. È l'indiscrezione che arriva dai ...

Roma - clamorosa suggestione Mourinho. Si cerca un big per la panchina : Roma, clamorosa suggestione Mourinho. Si cerca un big per la panchina La stagione della Roma, come ben sappiamo, possiamo definirla assolutamente negativa e non in linea con le aspettative. Almeno fino a questo momento. Dopo il pareggio dell‘Olimpico contro la Fiorentina nel turno infrasettimanale, la squadra giallorossa è scivolata addirittura al settimo posto in classifica, anche se a pari merito con Atalanta (5a), Lazio (6a), oltre ...