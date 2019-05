Modena | Toni sul palco con Salvini FOTO

calciomercato

(Di sabato 4 maggio 2019) Lucacon Matteo. Nessuna coppia d'attacco, solamente la presenza dell'ex attaccante di Brescia, Palermo, Fiorentina, Bayern, Juve e Verona, Campione del Mondo nel 2006, suldidove ieri il leader della Lega, nonché Ministro dell'Interno, stava tenendo un comizio elettorale in vista delle Europee.

LegaSalvini : MODENA, LUCA TONI A SORPRESA SUL PALCO CON MATTEO SALVINI - LegaSalvini : MODENA, CON SALVINI C'È ANCHE LUCA TONI: CON LUI AL COMIZIO SUL PALCO #26maggiovotoLega - giornalettismo : Luca Toni tifa per Matteo #Salvini, ma il leader della #Lega non ha tifato per lui nella finale Mondiale del 2006.… -