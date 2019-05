Maltempo | allerta gialla per rischio temporali in tutta la Sicilia occidentale

Maltempo : allerta meteo in Sicilia : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - Sicilia ancora nella morsa del Maltempo con temperature in picchiata e piogge. La Protezione civile regionale ha diffuso un'allerta meteo gialla per tutta l'Isola per l'intera giornata di oggi. Previste precipitazioni "sparse, anche a carattere di rovescio o temporale,

Primo maggio con il Maltempo : in Campania è allerta meteo fino alle 20 : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato l'avviso di criticità meteo con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo dalle 13 alle 20 di oggi sulle zone 2, Alto Volturno e ...

Maltempo Brasile - pioggia e vento colpiscono Rio : allerta meteo : E’ di nuovo allerta meteo a Rio de Janeiro, in Brasile, dove questa notte sono state registrate piogge e venti fino a 105 chilometri orari, con decine di alberi caduti e interruzioni di corrente, mentre nella città di Santos, sulla costa dello stato di San Paolo, le raffiche di vento hanno raggiunto i 150 chilometri orari e hanno causato la morte di una donna. Il punto più colpito di Rio de Janeiro è stato il Forte di Copacabana, di fronte ...

Allerta Meteo : Maltempo in arrivo su Piemonte - Lombardia e Sardegna con forti raffiche di burrasca : Un impulso perturbato di origine nord-atlantica tende ad attraversare la Francia e ad interessare nella giornata di oggi i settori alpini dell’Italia, apportando venti intensi dai quadranti settentrionali specialmente in Piemonte e Lombardia, in estensione alla Sardegna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione ...

Maltempo : Protezione Civile - allerta gialla in sei regioni : Una vasta saccatura atlantica si estende dalle isole britanniche fino alla Spagna, determinando intensi flussi di correnti umide e instabili sul Mediterraneo centro-occidentale e sull'Italia, con nubi ...

Allerta Meteo Lombardia : Maltempo su tutte le province : Previsto maltempo in Lombardia. Restano confermate le previsioni di forte instabilità fino a venerdì 26 aprile che portano sulla Lombardia vento forte, precipitazioni moderate diffuse e localmente forti. Lo riferisce il report diffuso oggi dalla Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall’assessore regionale al Territorio. Nel dettaglio, con la stessa nota è stato emesso un codice di ...

Maltempo : evitata acqua alta a Venezia. Allerta gialla in Liguria : Scongiurata un'altra marea record a Venezia : le previsioni parlavano per la notte scorsa di una massima di 105 centimetri, in realtà alle 00.35 si sono toccati solo i 73 centimetri. Il Centro maree ...

Meteo Liguria - attenzione al Maltempo : allerta gialla per forti piogge e vento : Scatta oggi l'allerta gialla emanata da Arpal per il maltempo in Liguria, in particolare ci si aspettano forti piogge su gran parte del territorio. È quindi consigliabile evitare se possibile di mettersi in viaggio negli orari più "caldi" e se proprio la cosa dovesse essere irrinunciabile, usare estrema prudenza. A causa del Meteo in Liguria, si prevede per la zona del Savonese l'allarme giallo in vigore già dalle 4 di stanotte (23/04/2019), il ...

Maltempo - pioggia e temporali fino al 25 aprile : allerta in 8 regioni : E' all'insegna del Maltempo il ponte che porta al 25 aprile. Il ciclone mediterraneo che avanza dal nord Africa verso il sud della Sardegna porta 'un pesante carico di pioggia, temporali e grandine, e ...

Maltempo in mezza Italia - allerta gialla in otto regioni : La Protezione civile ha diramato l'avviso che riguarda Liguria, gran parte di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, alcuni bacini del Veneto e della Toscana e l’intero territorio di Umbria e Lazio. A rischio anche il 25 aprile e il 1° maggio. L’instabilità è provocata dalla vasta area depressionaria, posizionata sul Mediterraneo occidentale, che convoglia sull’Italia flussi umidi responsabili, oltre che dell’intensificazione del vento, ...

Maltempo - nuova allerta meteo domani. Turista muore in mare a Pasquetta : Il Maltempo si abbatte su parte dell'Italia nel giorno di Pasquetta . Nel pomeriggio tragedia in Sardegna : a causa della mareggiata, un Turista francese è stato sbalzato in acqua dalla barca a vela ...

Maltempo - l'allerta meteo si estende : piogge e temporali in arrivo : La protezione civile ha emesso un avviso meteo che individua in ben otto Regioni potenziali criticità legate al Maltempo...