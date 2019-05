L’Unione Sarda suona la carica per Pavoletti | “Un gol al San Paolo avrebbe un sapore

forzazzurri

(Di sabato 4 maggio 2019) L’UnioneL’edizione odierna de L’Unioneparla die dei suoi trascorsi al Napoli squadra che ritroverà domani:“Vedi Napoli e poi muori. Anzi, rinasci. Ai margini dello squadrone di Sarri come l’ ultimo dei gregari. «Non ero adatto a quel tipo di gioco». Razionale, coerente. «Certo, avessi avuto qualche chance in più…», il rimpianto che forse lo accompagnerà sino alla fine della carriera. Il Cagliari lo ha salvato, rilanciato. «Dopo quell’ esperienza la mia autostima si era ridotta al minimo», ha ammesso di recente il bomber. Non cerca rivincite, ma una rete domani sera al Sanindubbiamente unparticolare. Tra l’ altro, il Napoli è una delle tre squadre dell’ attuale Serie A alle qualinon ha mai segnato: è la seconda volta che si presenta a Fuorigrotta dopo ...

