Lazio-Atalanta - Inzaghi : 'Gara decisiva per l'Europa. Dubbio in attacco - Luis Alberto ok' : Finisce qui la conferenza di Inzaghi Come sta Strakosha? "Ha avuto qualche problema, non ci siamo ancora visti ma non dovrebbe ...

Verso Sampdoria-Lazio - Inzaghi punta all’Europa : “sceglierò chi mi assicurerà più garanzie dopo il risveglio muscolare : Le sensazioni di Simone Inzaghi alla vigilia della sfida tra Sampdoria e Lazio “Mancano sei partite alla fine e devono essere sei finali per noi. Non ci attendono gare facili, dovremo svolgerle al meglio. Il nostro percorso deve portarci in Europa dal campionato, non solo dalla Coppa Italia“. E’ la linea tracciata dal tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla viglia del match di campionato contro la Sampdoria. Alfredo ...

Inzaghi : «Rocchi una garanzia - è la scelta migliore» : ROMA - ' Tabù Milan ? Penso che tutti i tabù debbano essere prima o poi sfatati. Non capita sempre di vincere con Inter o Juve e noi lo abbiamo fatto, speriamo domani possa essere sfatato anche questo ...

Inter-Lazio - Simone Inzaghi vuole una grande gara : “con coraggio a San Siro” : Simone Inzaghi sa bene quale sia l’importanza di Inter-Lazio, incontro fondamentale per le velleità di Champions League dei capitolini “La gara di domani sarà sicuramente molto importante per la classifica, per la nostra prestazione visto che siamo reduci da un ottimo momento. Avremo a disposizione altre dieci partite, ma il match di domani sarà molto importante. Servirà una delle migliori Lazio che ultimamente abbiamo visto: ...

Lazio - Inzaghi : 'Bravi a chiudere subito la gara. Luis Alberto? Non dimentichiamo cos'ha passato' : Dopo la gara con il Parma, l'allenatore della Lazio Inzaghi ha parlato a Sky Sport : 'I ragazzi sono stati bravi, perché affrontavamo una partita importante, ma siamo riusciti a chiuderla già al primo tempo. Sono rimasti concentrati e lucidi. Di volta in volta cerco di ...