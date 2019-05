Inter | senti Marotta | “resta Spalletti sicuramente”

Stasera al 'Meazza' una delle sfide Inter-Juventus meno sentite della storia recente : Questa sera alle ore 20,30 allo stadio "Giuseppe Meazza" di Milano scendono in campo Inter e Juventus in una delle edizioni del "derby d’Italia" meno sentite della storia recente. Se la Juve ha già archiviato obiettivi raggiunti e insuccessi stagionali, la compagine milanese invece non ha ancora raggiunto quel terzo posto in campionato che vorrebbe dire qualificazione alla Champions League per la prossima stagione. Questa differenza di "ansia da ...

Inter-Juventus - Nainggolan attacca : “partita particolare perchè potevo finire lì. Pjanic? L’ho sentito perchè…” : Il centrocampista dell’Inter ha parlato in vista del match di San Siro contro l’Inter, sottolineando di voler vincere per chiudere il discorso Champions “È sempre stata una partita particolare per me perché mi hanno cercato in passato e poi non si è fatto niente. Preferisco sfidare le squadre più forti per cercare di batterle, è una cosa che ho sempre avuto in testa. È la squadra da battere da tanti anni e penso che ...

Inter : senti Mourinho : “Torno ad allenare - no alla Premier” : Inter Mourinho – Quella tra l’Inter e Josè Mourinho è una storia d’amore destinata, forse, a non terminare mai. Troppo grande e importante l’impresa realizzata dallo Special 9 anni fa, quando alla guida di Milito e compagni andò alla conquista del triplete. Poche ore dopo la magica notte di Madrid Mou si separò dall’Inter, salendo […] L'articolo Inter: senti Mourinho: “Torno ad allenare, no alla ...

Inter - senti Scaloni : “Lautaro da valorizzare. Icardi Copa America - dipende” : Le questioni relative alle presenze ed a ciò che combinano in campo Mauro Icardi e Lautaro Martinez tengono banco non solo in casa Inter, ma anche nel continentale Americano. A parlarne è stato nella giornata odierna infatti pure il commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni. Il ct della Nazionale albiceleste ha rilasciato alcune dichiarazioni nell’Intervista odierna […] L'articolo Inter, senti Scaloni: “Lautaro ...

Inter - senti Perisic : «Vogliamo la Champions. Dobbiamo migliorare sotto porta» : MILANO - " Prima di subire il gol dalla Roma abbiamo avuto qualche occasione, ma non abbiamo segnato, commettendo un paio di errori in difesa. Contro i giallorossi abbiamo provato a dare tutto, dall'...

Violenza sulle donne : dentisti sentinella per ‘Intercettare’ il caso : Il viso è l’area dove più si notano le conseguenze di una (presunta) Violenza e dunque anche i dentisti, che sono in grado di individuare piccole lesioni traumatiche al volto o ai denti, possono dare un contributo importante nella lotta alla Violenza. Con quest’obiettivo è stato firmato un protocollo d’intesa tra Fondazione Doppia difesa Onlus e l’Associazione nazionale dentisti italiani (Andi), all’interno del progetto ...

Ex Ilva Taranto - Fiom Cgil : “All’Interno dello stabilimento ancora presenti oltre 3750 tonnellate di amianto” : oltre 3750 tonnellate di amianto, di cui il 95% risulta di matrice friabile, sono presenti all’interno dell’ex Ilva di Taranto. È la denuncia della Fiom Cgil, che ha evidenziato come “l’amianto rappresenti una grande criticità, sia in riferimento all’esposizione al rischio dei lavoratori sia in riferimento al rischio ambientale”. Per questo motivo il sindacato ha chiesto alla neonata commissione di lavoro del Ministero dell’Ambiente, ...

Inter - senti Wanda Nara! Sguardo sexy e messaggio criptico : “molta gente ha paura di dire…” [FOTO] : Wanda Nara torna a parlare e lo fa via social. Sguardo sexy e messaggio criptico su Instagram: è l’ennesima frecciatina all’Inter? sexy ed enigmatica sui social. Wanda Nara torna a parlare e lo fa tramite Instagram. Dopo i primi segnali di avvicinamento fra Icardi e l’Inter, con il bomber tornato ad allenarsi con il gruppo dopo diverse settimane di assenza, la showgirl argentina rischia di minare la flebile serenità ...

Milan - senti Everton : “felice dell’Interesse di un club enorme come quello rossonero - a Paquetà ho detto che…” : Il giocatore brasiliano ha ammesso di essere lusingato dall’interesse del Milan, svelando di averne parlato anche con Paquetà Dopo Paquetà, il Milan potrebbe pescare nuovamente in Brasile nella prossima finestra di mercato. Leonardo ha infatti messo gli occhi su Everton Sousa Soares, attaccante esterno classe 1996 di proprietà del Gremio già nel giro della Nazionale brasiliana. AFP/LaPresse Il giocatore verdeoro ha ammesso di essere ...

Inter e Milan - sentite il sindaco Sala : “niente stadio di proprietà dei club - deve essere del Comune” : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato del nuovo stadio che Milan ed Inter hanno in mente di costruire in quel di San Siro “Bisognerà trovare una formula perché sia di proprietà del Comune, con una concessione a lunghissimo termine. È chiaro che noi non possiamo perdere la proprietà dello stadio, è il solo vincolo che gli pongo“. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, avverte Milan ed Inter in merito alle intenzioni di ...

L'autista Interrogato : "Sentivo le voci dei bimbi annegati nel mare" : Milano - Ha dato chiari segni di squilibrio. No, sta recitando una parte per evitare le conseguenze penali peggiori. Nel giorno dell'interrogatorio di garanzia di Ousseynou Sy il suo legale, l'avvocato Davide Lacchini, insiste sulla necessità di una perizia psichiatrica per l'uomo nato in Senegal con cittadinanza italiana che mercoledì a San Donato ha dirottato un autobus con a bordo 51 ragazzini delle medie. Mentre gli inquirenti pensano che il ...

Sy al gip : "Sentivo le voci dei bimbi morti in mare | Volevo un impatto Internazionale" : Per gli inquirenti fu lui ad appiccare il fuoco al pullman anche se Sy sostiene che le fiamme divamparono accidentalmente. Per questo i pm milanesi nella richiesta di custodia in carcere hanno indicato il pericolo di reiterazione del reato di strage come esigenza cautelare.

Inter - vertice dirigenza-Zhang sr : presenti Marotta - Antonello e Steven Zhang : Tra le pieghe del patto economico che verrà siglato oggi tra Italia e Cina potrebbe nascere una nuova Inter. O meglio, definirsi quella del futuro. Approfittando dell'arrivo a Roma di Zhang senior - ...