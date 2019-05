Forlì | comizio di Salvini su balcone Sindaco | Scimmiotta adunate

tg24.sky

(Di sabato 4 maggio 2019) Polemica sulla chiusura del tour elettorale in Emilia Romagna del leader della lega. Il primo cittadino Davide Drei: "In un luogo di rispetto e memoria per i partigiani, è semplicemente inaccettabile"

matteosalvinimi : Uno spettacolo ieri sera! Comizio sotto l’acqua affacciato dal balcone sulla piazza principale di #Forlì! Se lo sa… - matteosalvinimi : Comizio bagnato, comizio fortunato!?? Grazie Forlí, grazie Romagna! - marcodimaio : A #Forlì il ministro dell’Interno Matteo #Salvini impone la sua autorità e in sfregio alle regole e alla storia del… -