Cairo | Grande Torino fatto storia calcio

Motocross - GP Trentino 2019 : senza Herlings - è Tim Gajser il grande avversario di Tony Cairoli per il Mondiale : La corsa verso il tanto agognato decimo titolo Mondiale della carriera è solo all’inizio per il 33enne siciliano Tony Cairoli, reduce da un inizio di stagione stellare in cui si è aggiudicato ben cinque vittorie di manche su sei a cui va aggiunto il comunque positivo secondo posto ottenuto in gara-2 a Matterley Basin (Gran Bretagna). Il centauro della KTM è in un buon periodo di forma grazie ad una preparazione invernale completata con ...