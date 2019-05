A Jerez la pole della Moto2 a Navarro

Navarro in pole a Jerez : Lo spagnolo Jorge Navarro ha ottenuto la prima pole in carriera nella classe Moto2, sul circuito di Jerez . Al suo fianco avrà i connazionali Alex Marquez e Augusto Fernandez. In seconda fila ...

Moto2 – La prima volta non si scorda mai - Navarro in pole a Jerez : beffato Marquez per 91 millesimi : Il pilota della SpeedUp centra la prima pole position in Moto2, precedendo Marquez e Fernandez che completano la prima fila prima pole position in Moto2 per Jorge Navarro, il pilota spagnolo mette tutti in fila a Jerez compiendo una prestazione davvero esaltante. Il pilota della SpeedUp precede di 91 millesimi Alex Marquez, secondo davanti a Fernandez che chiude così la prima fila. Apre la seconda invece Gardner, seguito da un splendido ...

Una leJerezza tutta… Yamaha - inaspettata pole di Quartararo in Spagna : Morbidelli beffa Marquez! : Sorprendente pole position di Fabio Quartararo sulla pista di Jerez, il francese scatterà davanti a Franco Morbidelli e Marc Marquez Ci si aspettava la Yamaha ufficiale, invece è il team SIC Petronas a dominare la scena a Jerez, piazzando un fantastico uno-due con Quartararo e Morbidelli davanti a tutti. Il pilota francese conquista una pole position pazzesca, fermando il crono sull’1:36.880 che gli vale la prima partenza al palo in ...

Moto3 – A Jerez arriva la prima pole in carriera per Dalla Porta - Suzuki e Vietti completano la prima fila [CLASSIFICA] : Il pilota italiano centra la pole position in Moto3 a Jerez, dietro di lui il giapponese Suzuki e l’altro azzurro Vietti Lorenzo Dalla Porta conquista la prima pole position in carriera, il pilota della Leopard Racing ferma il crono sull’1:46.011 precedendo di quattro millesimi il giapponese Suzuki. Grandissima prestazione per l’italiano, che partirà davanti a tutti con l’obiettivo di salire almeno sul ...