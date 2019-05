Venezuela | Spagna | limiteremo attività Lopez in ambasciata

Venezuela - guerra civile/ Scioperi Guaidó davanti caserme - Lopez in ambasciata Spagna : Caos in Venezuela, guerra civile dopo il golpe fallito: Guaidó lancia Scioperi davanti alle caserme contro Maduro. Lopez rifugiato in ambasciata Spagna

Il dissidente Lopez riappare in Venezuela - la Spagna lo protegge : Milano, 2 mag., askanews, - Leopoldo Lopez, il leader dissidente Venezuelano, ha incontrato a Caracas i media, davanti alla residenza dell'ambasciatore spagnolo in Venezuela. 'Quello che è successo il ...