SSC Napoli | dott De Nicola fa il punto sui giocatori in via di recupero | “Chiriches non

forzazzurri

(Di venerdì 3 maggio 2019) Desuiin via diIl medico sociale del, Alfonso Deè intervento nel corso di Kiss Kissed ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo iin via di“Intervento Chiriches? E’ andato molto bene, è stato un intervento lungo e complesso, diverso da quello di un anno fa. Il professor Castagna opera tutti gli interventi che hanno questo problema, devo dire anche frequente. Servirà un mese di stop, la spalla così sarà stabile dopo e quasi sicuramente non avrà più problemi. Sul capitano azzurro – Insigne recuperato? Da diversi giorni è in gruppo, dopo un grande lavoro in differenziato. Era previsto questo programma stilato per lui dai nostri preparatori, oggi l’ho visto anche bene. Era sorridente e quando è così vedi che non ha grossi problemi. – su Albiol – Io lo vedo molto bene, si ...

sscnapoli : Il cordoglio della SSC Napoli per Luciano Comaschi ???? - FrancoMater2 : @19_Napulitan_26 @MarcoDiMaro Esatto. Qua a Napoli non l'hanno ancora capito....ma il Napoli fa molte interazioni c… - lazio_magazine : INSTAGRAM - SSC Napoli: 'Ecco in esclusiva le foto scattate da Kalidou Koulibaly...' -