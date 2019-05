Siri e non solo | Meloni su Affari | Ora Matteo molli i 5S I consigli della

Bonafede : caso Siri non scuote governo : 12.58 La vicenda Siri "non scuote il governo" Ne è convinto il ministro della Giustizia Bonafede che, ospite a 'Mattino 5', entra nel dibattito sul sottosegretario leghista dopo l'annuncio del premier Conte di voler proporre la revoca del suo incarico nel prossimo Cdm. "Il governo- afferma il ministro M5Snon può essere scosso da un fatto che riguarda un singolo sottosegretario, ma è concentrato su ciò che interessa ai cittadini,come il ...

Siri e non solo - Meloni ad Affari : "Vi spiego i due errori di Salvini" : La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni spiega in un'intervista ad Affaritaliani.it la posizione della destra dopo il caso del "licenziamento" di Siri da parte del premier Conte Segui su Affaritaliani.it

Caso Siri - Salvini a Conte : 'Mi sfidi sulle tasse - non sulla fantasia' : Caso Siri , continua a distanza il braccio di ferro tra il premier Conte e il vice Salvini . 'Mi sfidi sulle tasse, su qualcosa che interessa gli italiani, non sulla fantasia'. Così Matteo Salvini a ...

Siri e non solo - Meloni ad Affari : "Vi spiego i due errori di Salvini" : La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni spiega in un'intervista ad Affaritaliani.it la posizione della destra dopo il caso del "licenziamento" di Siri da parte del premier Conte Segui su Affaritaliani.it

Caso Siri. Salvini : "Non ho tempo per beghe e polemiche" : Queste questioni, riferendosi al Caso Siri, magari alla gente interessano anche relativamente, ma come governo poi abbiamo anche da prendere provvedimenti, dare risposte sull'economia, sulla sanità, ...

Salvini su caso Siri : 'Conte mi sfidi sulle tasse - non sulla fantasia' : 'Ci aspettiamo che non si arrivi al voto, ci aspettiamo un gesto di maturita' politica che finora purtroppo non c'e' stato da parte della Lega: che Siri faccia un passo indietro prima del Consiglio ...

Armando Siri - Mattarella e la sentenza del costituzionalista : "Perché la decisione di Conte non conta nulla" : Sarà Sergio Mattarella, e non Giuseppe Conte né i ministri, a decidere la sorte politica di Armando Siri. Il premier ha annunciato la volontà di presentare la revoca delle deleghe del sottosegretario leghista alle Infrastrutture nel prossimo CdM, e in assenza di dimissioni del diretto interessato i

Salvini sul caso Siri : Conte mi sfidi sulle tasse non su fantasie : "Mi occupo di tasse, sicurezza, droga, immigrazione. Non ho tempo per beghe e polemiche. Io lavoro". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha replicato ai giornalisti che gli hanno chiesto un commento sulla decisione del premier Giuseppe Conte di proporre al prossimo Cdm la revoca della nomina del sottosegretario leghista Armando Siri. "Non ho tempo da perdere in polemiche. Gli italiani - ha ribadito - mi chiedono meno ...

Caso Siri - Salvini 'Conte mi sfidi sulle tasse - non sulla fantasia'. Giorgetti 'Il governo ha i suoi problemi' : ... Alfonso Bonafede : 'Il Caso Siri non scuote il governo, perché il governo deve essere concentrato su quello che interessa ai cittadini, sulla possibilità di rilanciare l'economia e dare lavoro a ...

Siri - Salvini : 'Qualcuno ha tempo da perdere in polemiche. Sfidiamoci sulle tasse - non sulla fantasia' : Noi abbiamo bisogno della fiducia degli italiani, che ultimante la politica aveva perso. Lui non avrebbe potuto lavorare sereno al mio ministero, che incuba il 40% degli investimenti, e non sono ...

Salvini sul caso Siri : "Conte mi sfidi sulle tasse - non sulla fantasia" : “Conte mi sfida sul caso Siri? sfidiamoci sulle tasse, su qualcosa che interessa gli italiani, non sulla fantasia”, risponde così Matteo Salvini a chi gli chiede della posizione di Conte su Armando Siri, il sottosegretario leghista indagato per corruzione. Dopo giorni di impasse il premier ha annunciato che al prossimo Consiglio dei ministri proporrà le dimissioni del fedelissimo del ministro ...

Caso Siri - Matteo Salvini polemizza con Conte : “Non perdo tempo in polemiche - mi sfidi su tasse” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, polemizza con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul Caso Siri: "Non ho tempo per beghe e polemiche. Io lavoro, vedo che qualcuno ha tempo da perdere polemizzando su altro, non sono io". E rivolgendosi a Conte aggiunge: "Mi sfidi sulle tasse che interessano agli italiani non sulla fantasia, altre polemiche non mi interessano”.Continua a leggere

Toninelli sul caso Siri : speriamo non si voti in consiglio dei ministri : Noi abbiamo bisogno della fiducia degli italiani, che ultimante la politica aveva perso. Lui non avrebbe potuto lavorare sereno al mio ministero, che incuba il 40% degli investimenti, e non sono ...

Siri - Toninelli : “Spero accetti decisione di Conte e non ci sia voto in cdm”. Il legale : “Norme erano di interesse pubblico” : “Noi speriamo che non si voti in cdm, non servono al governo né all’Italia bracci di ferro, spero che lui capisca e accetti la decisione di Conte“. Così il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, a 24 Mattino su Radio24 ha commentato il caso del suo sottosegretario Armando Siri e l’annuncio del premier dell’intenzione di portare al prossimo consiglio dei ministri la proposta di revoca della nomina dell’esponente del ...