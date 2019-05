Maduro non molla e torna all'attacco : "Arrestate Lopez" : Tra le righe della cronaca, fatta di scontri, morti, retorica e proclami ci sono, in fondo, più domande che risposte. Come è possibile che Guaidó dica da tre mesi che i militari stanno con lui se a ...

Mosca - mai chiesto a Maduro non fuggire : ANSA, - Mosca, 2 MAG - Il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov smentisce la notizia diffusa dal segretario di Stato Usa Mike Pompeo secondo cui Mosca avrebbe convinto il presidente venezuelano ...

Guerriglia in Venezuela : Maduro non molla - sconfitto golpe. E Guaido’ risuona la carica : avanti rivolta : Il leader dell'opposizione autoproclamatosi capo dello Stato ad interim del Venezuela, Juan Guaido', esorta la popolazione alla mobilitazione generale per cacciare il presidente Nicolas Maduro ed invita le forze armate a portare a termine 'l'operazione liberta''. Ma alla fine di una giornata di scontri non vi sono segnali concreti sul fatto che Maduro abbia perso il sostegno dei militari. Un 24enne e' morto nello stato Venezuelano di Aragua, ...

Venezuela - Guaidò 'Continuiamo più forti di prima'. Maduro non si arrende : ... alla fine saranno 55 paesi, Italia esclusa, gli Usa hanno subito emanato nuove pesantissime sanzioni che hanno logorato la già disperata economia locale, e hanno accentuato il loro sostegno ...

Venezuela - morto un ventiquattrenne ad Aragua. Guaidò invita il popolo in piazza - Maduro non si arrende : ... alla fine saranno 55 paesi, Italia esclusa, gli Usa hanno subito emanato nuove pesantissime sanzioni che hanno logorato la già disperata economia locale, e hanno accentuato il loro sostegno ...

Schiaffo del regime a Guaidó. “L’Italia non riconosce Maduro” : Il governo di Nicolas Maduro esce dall’angolo e lancia la controffensiva contro l’opposizione venezuelana, con una decisione che punta a mettere fuori gioco il suo avversario diretto, l’«altro presidente», Juan Guaidó. La «Contraloria general», una specie di Corte dei conti istituita dal chavismo, ha interdetto alla vita politica per 15 anni il pre...

Di Maio : l'Italia non riconosce Maduro : 21.58 "Il nostro governo non riconosce Maduro". In Venezuela "si vada a elezioni libere il prima possibile".Così il vice premier, Di Maio, da Washington. Nella sua visita di 2 giorni negli Usa ha incontrato i ministri Ross e Bolton e anche i big hi-tech della Silicon Valley. Di Maio ha poi rassicurato gli Stati Uniti che con la Cina non vi è alleanza geopolitica, replicando così alla delusione espressa dal Segretario di Stato Usa, Pompeo, che ...

Venezuela - Maduro toglie le cariche a Guaidò. Ira di Mosca verso Trump : non ce ne andremo : ... leader dell'opposizione, Juan Guaidò , riconosciuto come legittimo rappresentante di Caracas da più di 50 nazioni nel mondo. In teoria, la mossa vuole chiudere a Guaidò la prospettiva di lottare ad ...

Venezuela - Di Maio agli Usa : “L’Italia non riconosce Maduro. Chiediamo subito nuove elezioni libere” : L’Italia non riconosce Nicolas Maduro e la legittimità delle elezioni che si sono svolte in Venezuela. Il nostro Paese chiede quindi subito nuove elezioni libere”: questo il messaggio che il vicepremier Luigi Di Maio ha consegnato nelle mani del consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton. L'articolo Venezuela, Di Maio agli Usa: “L’Italia non riconosce Maduro. Chiediamo subito nuove elezioni ...

Venezuela - aerei russi in difesa di Maduro/ Ira Usa "non staremo a guardare" : Venezuela, nuovo blackout a Caracas: aerei e militari dalla russia giungono in difesa di Maduro. Ira Usa, 'non staremo a guardare': arrestato n.2 di Guaidó

Freccero sul Corriere : Siamo stati ingannati su Saddam e Gheddafi - non abbiamo il dubbio che potremmo esserlo su Maduro? : Per quanto riguarda la scienza, una trasmissione d'informazione c'entra come i cavoli a merenda, però potrebbe sempre dare spazio a notizie reali come il risarcimento di una famiglia per gli effetti ...

Venezuela - Guaido’ rientra a Caracas. Ma il governo Maduro non lo molla : “Stiamo esaminando misure adeguate” : Il leader dell'opposizione Venezuelana e autoproclamato presidente ad interim Juan Guaidò è rientrato a Caracas, dopo aver lanciato un appello ai suoi sostenitori perché si mobilitino in tutto il Paese. "Siamo nella nostra amata patria, abbiamo superato i controlli dell'immigrazione e ci mobiliteremo dove è il nostro popolo", ha scritto Guaidò sul suo account di Twitter. Guaidò, reduce da un giro di visite in vari Paesi della regione - dove è ...

Guaidó torna a Caracas e sfida Maduro. Ora rischia l'arresto L’avvertimento Usa : «Non toccatelo o reagiremo» Le foto : Il presidente incaricato è atterrato all'aeroporto di Caracas. Su di lui pende ancora il divieto di espatrio. Il vicepresidente Usa Mike Pence: «Qualsiasi minaccia, violenza o intimidazione contro di lui non sarà tollerata»

Guaidó torna a Caracas e sfida Maduro Gli Usa : «Non toccatelo o reagiremo» foto : Il presidente incaricato è atterrato all'aeroporto di Caracas. Su di lui pende ancora il divieto di espatrio. Il vicepresidente Usa Mike Pence: «Qualsiasi minaccia, violenza o intimidazione contro di lui non sarà tollerata»