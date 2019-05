Luca Toni sul palco con Salvini a Modena

Europee - l’ex campione del mondo Luca Toni sul palco con Salvini al comizio di Modena : L’ex calciatore e oggi dirigente sportivo Luca Toni è comparso sul palco con Matteo Salvini, durante il comizio elettorale a Modena. Originario di Pavullo nel Frignano, Toni è stato campione del mondo 2006 e ha giocato come centravanti nel Palermo, nella Fiorentina e nel Bayern L'articolo Europee, l’ex campione del mondo Luca Toni sul palco con Salvini al comizio di Modena proviene da Il Fatto Quotidiano.

Uomini e Donne : Angela sceglierà Luca? Parla Antonio Moriconi : Antonio Moriconi dopo Uomini e Donne fa una rivelazione su Angela Nasti e Luca Daffrè Angela Nasti tra poche settimane farà finalmente la sua scelta. E la giovane tronista di origini napoletane pare davvero essere ancora un po’ confusa sul da farsi. Tuttavia molti fan del Trono Classico di Uomini e Donne hanno già dichiarato spesso e volentieri in questi giorni sui social di credere fermamente che la giovane sceglierà quasi sicuramente ...

Aeroporto di Pontecagnano - Volzone - FI - : rischio di perdere oltre 200 milioni di investimenti - fallimento di De Luca e Toninelli. : "Non possiamo perdere gli oltre 200 milioni di investimenti pubblici e privati già messi in campo per il futuro dell'Aeroporto di Salerno. Auspichiamo che dalle parole si passi ai fatti e che a breve ...

GianLuca Di Marzio parla del futuro di Antonio Conte e del sogno Juve : L'annata calcistica volge ormai al termine e volendo fare un bilancio sulla Juventus si può affermare che è stata una stagione di luci ed ombre. La conquista dell'ottavo scudetto consecutivo è un'impresa senza eguali, ma l'eliminazione in Champions League ha lasciato l'amaro in bocca al mondo bianconero e la certezza che l'organico ha bisogno di innesti tali da essere più funzionali per Cristiano Ronaldo. Secondo quanto ha dichiarato il ...

Ballando con le Stelle - Antonio Razzi corteggia Selvaggia Lucarelli : 'Sono il Rambo abruzzese e tu sei una bella donna' : Seconda puntata di e nuovi siparietti tra i concorrenti e i giurati. si definisce il 'Rambo abruzzese' e dopo l'esibizione 'ci prova' con Selvaggia Lucarelli. 'Antonio è stato l'unico che mi ha ...

