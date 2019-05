L' Inter sembrerebbe decisa sull' attaccante | possibile cessione per Icardi in estate

Blastingnews

(Di venerdì 3 maggio 2019) Uno dei giocatori che potrebbero lasciare l'la prossimaè il centravanti argentino, Mauro. Al centro delle polemiche negli ultimi mesi, con la società che ha deciso di revocargli la fascia di capitano per affidarla a Samir Handanovic, il centravanti argentino ha rifiutato prima la convocazione per il match di Europa League contro il Rapid Viena, dopodiché si è allenato a parte per quasi due mesi a causa di un'infiammazione al ginocchio destro tornando in campo solo qualche settimana fa. Il suo futuro sembra segnato nonostante la moglie e agente, Wanda Nara, continui ad esprimere la volontà di restare a Milano.destinato probabilmente allaIl futuro di Mauropotrebbe essere lontano da Milano la prossima stagione. Il centravanti argentino è stato protagonista di un'annata sicuramente negativa. C'è stato il caso relativo alla fascia di capitano ...

