Iscrizione all’anagrafe per i richiedenti asilo | così il ricorso ha dimostrato che nella

(Di venerdì 3 maggio 2019) Sui tre migranti ammessi all’sul registro anagrafico comunale, i sindaci avrebbero potuto intervenire anche prima dei tribunali. Le sentenze dei giudici di Bologna e Firenze sono diventate in queste ore terreno di una improvvisa ed accesa battaglia politica: da una parte il ministro dell’Interno Matteo Salvini; dall’altra il sindaco di Bologna, Virginio Merola, e i giudici definiti dal titolare del Viminale “di sinistra”; al centro il decreto Salvini. Legge che però non aveva fin da subito posto un esplicito impedimento alla residenza e all’accesso ai servizi pubblici per i. Almenoè scritto online fin dal gennaio 2019 a firma dell’avvocato Daniela Consoli del Foro di Firenze e della collega Nazzarena Zorzella del Foro di Bologna. Secondo le due legali bastava interpretare il decreto 113, contestato e non applicato durante l’inverno scorso da numerosi ...

