Firenze ospita la seconda giornata di The State of the Union

Firenze - chiuso asilo abusivo a Borgo San Lorenzo : si sospetta ospitasse figli di ‘no vax’ : I vigili urbani avevano notato uno strano andirivieni da un appartamento situato al primo piano in quel capannone di periferia a Borgo San Lorenzo. Dopo giorni di appostamenti, mercoledì scorso gli agenti hanno fatto irruzione in quei locali – due stanze con cucina – dove hanno scoperto quello che sembrava a tutti gli effetti un asilo abusivo. Ma non basta: sebbene la struttura a prima vista apparisse moderna e ben tenuta, la condizioni ...