Cast Beverly Hills pronto al reboot | i fan ricordano Luke Perry

huffingtonpost

(Di venerdì 3 maggio 2019) Ildi “90210” èa girare ildella serie cult anni ’90 e, in occasione della reunion, Gabielle Carteris (che presta il volto al personaggio di Andrea) ha postato sul suo profilo Instagram la prima foto di gruppo. Lo scatto arriva a meno di due mesi dalla scomparsa del collega e compagno di setLeggi anche... Sophie, figlia di, torna in Malawi e intitola una scuola al padre L’attore che interpretava il personaggio di Dylan, infatti, è morto lo scorso 4 marzo e, dopo la pubblicazione dello scatto che testimonia la reunion, molti fan hanno commentato dimostrando il loro cordoglio per l’assenza di uno dei protagonisti della serieAlcuni utenti hanno commentato: “Manca una persona...”, “Spero che sia un bel tributo a ...

sfiorata82 : RT @movieplayer_it: #BeverlyHills90210: il cast nella foto della reunion per il reboot - UniMoviesBlog : Lo storico cast di #BeverlyHills90210 in una foto pronto per le riprese del reboot - thewedplan : BEVERLY HILLS 90210, LA REUNION DEL CAST PER PREPARARE IL SEQUEL-REBOOT - Noi degli 80-90 -