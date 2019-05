Cairo | “Toro allenato benissimo | al derby con umiltà”

calcioweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2019) Le parole del presidente del Torino Urbano, a margine dell’assemblea diCommunication. Il numero uno granata ha parlato delcon la Juve di stasera: “”Dobbiamo affrontare la partita con umiltà, consapevoli che la squadra è ottima e allenata”. “L’ umiltà – ha proseguito – dà la forza di fare anche delle belle partite, di andare lì con la consapevolezza di essere una buona squadra“. Per questo, secondo“Dobbiamo giocarcela“. Alla domanda se il Torino può ambire al quarto postoha replicato: “Come con Rcs ci credevo, non pensavo al risultato finale, pensavo a fare ogni singola cosa per arrivare alla fine e poi quando raggiungemmo il risultato non ci credevo“.SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sul ...

Primaonline : Toro in Champions? Cairo: quando pensi troppo al risultato finale, perdi le energie per arrivarci - maxhrc75 : RT @Toro_News: Così il presidente granata: 'Noi dobbiamo pensare a giocare tutte le partite come quella col Milan e poi conteremo i punti'… - devonosoffrire : @AdamSic58 @AdamSic58,l' editore di @Gazzetta_it e' Cairo pres del toro e messo li dall' ovino sabaudo,aggiungici c… -