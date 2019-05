Cairo | Torino allenato benissimo

Tragedia di Superga - Belotti e Cairo ricordano il Grande Torino [FOTO] : 1/21 LaPresse/Fabio Ferrari ...

Tragedia Superga - Cairo : "Il Grande Torino simbolo di rinascita". Belotti : "Ho urlato i nomi delle vittime" : Sono passati 70 anni dalla Tragedia di Superga e 'Focus' rende omaggio al 'Grande Torino' con una serata-evento in onda sabato 4 maggio, dalle ore 21.15. La celebrazione apre con uno speciale a cura ...

70 anni dalla strage di Superga : le parole di Cairo e Belotti sul Grande Torino : Sono passati 70 anni dalla tragedia di Superga e “Focus” rende omaggio al Grande Torino con una serata-evento in onda sabato 4 maggio, dalle ore 21.15. La celebrazione apre con uno speciale a cura della redazione di SportMediaset, dal titolo “Gli Invincibili: il sogno spezzato – 70 anni di passione e orgoglio“. Tra gli intervistati del programma di Italia Uno, il Presidente granata Cairo e l’attaccante ...

70 anni dalla tragedia di Superga : il ricordo di Urbano Cairo - patron del Torino : 70 anni dalla tragedia di Superga: il presidente del club granata, Urbano Cairo, ha voluto ricordare il Grande Torino “A 70 anni dalla tragedia di Superga è una responsabilità essere presidente del Torino. Il ‘Grande Torino’ è stata una squadra assolutamente inarrivabile, fatta da giocatori invincibili, che ha vinto cinque scudetti di fila e che avrebbe probabilmente continuato a vincere“. Sono le parole del ...

Cairo : "Superga è dolore e amore. Il Grande Torino la squadra di tutta Italia" : Andrea Di Caro, vicedirettore della Gazzetta dello Sport, in uno speciale dedicato a quel Grande Torino, ha intervistato il presidente Urbano Cairo. Il presidente del Torino, Urbano Cairo. Lapresse ...

Torino - Cairo : 'Sarà un derby speciale. Champions? Non facciamo piani - porta sfortuna' : "I derby sono sempre speciali, ma questo sarà particolare". Urbano Cairo si gode il grande momento del suo Torino, che, dopo aver vinto lo scontro diretto col Milan, è già concentrato sulla grande ...

Torino News - i granata sognano la Champions : le parole di Cairo : La vittoria di ieri sera sul Milan non può più permettere al Torino di nascondersi quale possibile candidata al quarto posto. Lo sa bene il presidente granata Cairo, che tuttavia continua a mantenere un profilo basso. Ecco le sue parole a “Tutti convocati” di Radio 24. “La Roma ha due punti più di noi, e non sono pochi con 12 ancora disponibili, ma ci proveremo fino in fondo. Il derby? Non mi aspetto una Juventus ...

Il Torino crede nella Champions - Cairo scatenato : “proviamoci! E sulla Juve…” : Torino pronto al derby contro la Juventus che sarà fondamentale per quanto concerne la corsa alla Champions League dei granata “La Roma ha due punti più di noi, e non sono pochi con 12 ancora disponibili, ma ci proveremo fino in fondo“. Il patron del Torino Urbano Cairo, ha parlato a ‘Tutti convocati’ di Radio 24, delle velleità della sua squadra in merito alla corsa Champions League. Dopo la vittoria sul Milan ...

Torino - Cairo : 'Sarà un derby particolare. Champions? Non facciamo piani...' : 'I derby sono sempre speciali, ma questo sarà particolare. Noi restiamo freddi, manteniamo la calma e prepariamoci al punto giusto per giocare una partita ancora migliore rispetto a quella ottima ...

Torino - Cairo stoppa Petrachi : “ha un altro anno di contratto. Se porta Conte alla Roma? Ecco cosa penso” : Il presidente del Torino ha parlato del futuro di Petrachi, che secondo indiscrezioni sarebbe vicino al trasferimento alla Roma Il Torino si gode la zona Europa, un risultato pazzesco giunto dopo la vittoria interna sul Milan, annichilito 2-0 con i gol di Belotti e Berenguer. La formazione granata non ha lasciato scampo ai rossoneri, agguantandoli in classifica e sognando adesso addirittura un posto in Champions League. LaPresse/Valerio ...

Torino-Milan - Cairo : “Petrachi non va a Roma” : “Petrachi e’ a Torino da nove anni e mezzo, ha un anno di contratto e non capisco le voci. Oggi ci siamo abbracciati da vecchi amici. Se porta Conte a Roma? Secondo me lui non andra’ in giallorosso”. Sono le dichiarazioni di di Urbano Cairo sul futuro di Gianluca Petrachi, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 sul Milan. “La partita e’ stata giocata alla grande e abbiamo voluto vincere senza ...

Il Torino sogna l’Europa - Cairo al Filadelfia. Verso il tutto esaurito contro il Milan : Il Torino sogna l’Europa. C’era anche il presidente Urbano Cairo ad assistere all’allenamento del Torino, che domenica sera ospita il Milan in una partita per l’Europa. Il patron granata ha seguito al Filadelfia le esercitazioni tecnico-tattiche di Belotti e compagni. Domani la rifinitura per i calciatori convocati, tra cui dovrebbe rivedersi Iago Falque. Da due giorni lo spagnolo lavora in parte col gruppo: contro ...

Torino - la rottura tra Cairo e Petrachi fa bene al... Milan : Sembra essere arrivato alla fine il matrimonio tra Gianluca Petrachi e il Torino . Al ds granata non sono andate giù le parole del presidente Urbano Cairo , che aveva ventilato l'ipotesi di un "...

Torino - Petrachi risponde per le rime a Cairo : C’era aria di crisi, dopo dieci anni, tra il presidente del Torino Urbano Cairo e il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi. A quest’ultimo non sono andate giù le dichiarazioni del numero 1 granata che ha parlato di “conflitto di interessi” a proposito delle indiscrezioni suoi suoi contatti con la Roma. Petrachi ha così risposto all’Ansa: “L’eventuale avvicinamento di un’altra società è ...