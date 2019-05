Picchiato da bulli | carcere per i 6 minori

Picchiato da bulli - legale 22enne : "Non c'era al raid" : Taranto, 2 mag. (AdnKronos) - di Silvia Mancinelli "Il mio assistito ha risposto alle domande del giudice fornendo la propria versione dei fatti. Non ha confessato, anzi ha negato di aver partecipato ai raid". Lo ha detto all'Adnkronos l'avvocato Gaetano Vitale che, nel processo per le aggressioni s

Anziano seviziato e Picchiato a morte da baby gang. Le urla disperate di Antonio mentre i bulli ridono : 8 fermi : Anziano seviziato e ucciso di botte a Manduria. «Polizia», «Carabinieri»: urla disperato Antonio Stano, il 66enne morto il 23 aprile scorso dopo essere stato bullizzato,...

Manduria - Picchiato a morte dai bulli : 8 fermi - sei sono minorenni : Tortura, violenza di domicilio e sequestro di persona: sono i reati contestati ai membri della cosiddetta 'Comitiva degli Orfanelli', considerata responsabile del pestaggio di il 65 enne deceduto il ...

Picchiato dai bulli - don Dario : "Siamo tutti coinvolti" : ''Ogni giorno i fatti di cronaca ci dicono che abbiamo bisogno dell'amore di Dio per aiutarci, per sentirci fratelli. Come Tommaso - continua dal pulpito don Dario - che riconosce di appartenere a ...