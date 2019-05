L' Ue regala ai diciottenni i biglietti per scoprire l' Europa

repubblica

(Di giovedì 2 maggio 2019) Si replica l'iniziativa partita in via sperimentale lo scorso anno: 20mila pass gratuiti per viaggiare in treno. Le candidature vanno presentate entro il 16 maggio, si può fare domanda da soli o in gruppo elaborando un programma del tour

