Liam Payne avvistato a cena con la modella Stella Maxwell

Liam Payne in versione papà : ecco com’è secondo la ex Cheryl : Ovviamente, tenerissimo! The post Liam Payne in versione papà: ecco com’è secondo la ex Cheryl appeared first on News Mtv Italia.

Liam Payne - è già finita con Naomi Campbell : al Coachella con una ragazza misteriosa : Naomi Campbell in passerella per ValentinoNaomi Campbell in passerella per ValentinoNaomi Campbell in passerella per ValentinoValentinoNaomi Campbell in passerella per ValentinoNaomi Campbell in passerella per ValentinoNaomi Campbell in passerella per ValentinoÈ calato il sipario sulla love story tra Liam Payne e Naomi Campbell: il cantante, classe 1993, e la supermodella, 23 anni più grande, si sarebbero detti addio dopo circa quattro mesi di ...

Naomi Campbell avrebbe messo la parola fine sul flirt con Liam Payne : Una relazione che si vociferava da qualche mese The post Naomi Campbell avrebbe messo la parola fine sul flirt con Liam Payne appeared first on News Mtv Italia.

Liam Payne dopo Naomi Campbell - beccato con una ragazza misteriosa : Liam Payne e Naomi Campbell si sono lasciati. L’ex One Direction paparazzato insieme ad una ragazza misteriosa Aveva fatto scalpore la notizia della storia d’amore nata tra Liam Payne e Naomi Campbell. La relazione tra i due però non è durata molto. L’ex One Direction e la top model infatti si sono lasciati. Tanti gli […] L'articolo Liam Payne dopo Naomi Campbell, beccato con una ragazza misteriosa proviene da Gossip e Tv.

È finita tra Liam Payne e Naomi Campbell - che fine fa il nuovo singolo? : Tra Liam Payne e Naomi Campbell è finita. La motivazione sarebbe la noia. Lo comunica il The Sun che racconta anche il motivo della rottura: la differenza d'età sarebbe inconciliabile per i due, al punto da rovinare il loro rapporto. Lui 25 anni, lei 48, nessuno ci avrebbe mai scommesso sulla durata della loro relazione ma i due sembravano essere più innamorati che mi. Liam Payne voleva addirittura dedicarle il nuovo singolo da solista, da ...

Naomi Campbell ha lasciato Liam Payne : “Si è stancata di lui” : Naomi Campbell e Liam Payne si sono lasciati: è stata la modella a chiudere È finita la storia d’amore tra Naomi Campbell e Liam Payne. Pare che a decidere di chiudere la relazione, stando alle ultime indiscrezioni, sia stata proprio la modella. Il motivo? La donna, come riportato dal sito del The Sun, si sarebbe […] L'articolo Naomi Campbell ha lasciato Liam Payne: “Si è stancata di lui” proviene da Gossip e Tv.

Liam Payne potrebbe aver concluso il suo primo album solista : FINALMENTE The post Liam Payne potrebbe aver concluso il suo primo album solista appeared first on News Mtv Italia.

Il nuovo singolo di Liam Payne è dedicato a Naomi Campbell : Il nuovo singolo di Liam Payne è stato ispirato da Naomi Campbell, la Venere Nera. I due sono fidanzati da un po' e la voce ha raggiunto il web ciò nelle scorse settimane salvo poi trovare mezze conferme solo di recente. Tra l'ex One Direction e la ex modella è nata una storia d'amore che ora potrebbe sfociare in una canzone che Liam Payne dedicherà alla sua donna in occasione del suo compleanno. 49 anni da compiere lei, 25 lui: tra i due, ...

Naomi Campbell - Liam Payne sta scrivendo una canzone per il suo compleanno : Si vociferava già da qualche tempo e ora i tabloid lo riportano come assodato: la super modella degli anni 90 Naomi Campbell e Liam Payne della boy band inglese One Direction, starebbero insieme. La ...

Reunion degli One Direction per il supporto di Two of Us di Louis Tomlinson : le parole di Niall Horan e Liam Payne : Il supporto di Two of Us di Louis Tomlinson fa pensare a una Reunion degli One Direction che da troppi anni tiene sulle spine i fan. Eppure no, il progetto del gruppo non sarà rimesso in piedi tanto presto. A disattendere le speranze dei loro molti seguaci è Liam Payne, che ultimamente non ha avuto reazioni troppo garbate sui social in merito all'argomento scottante per il gruppo emerso da X Factor UK, facendo intendere che il progetto della ...

Liam Payne ha rischiato di morire accoltellato : Liam Payne è in vena di rivelazioni. Ma non amorose. Nessuno riesce a fargli confermare che sia legato da più di due mesi a Naomi Campbell , però ha raccontato al Daily Mail di essere stato derubato ...

Naomi Campbell e Liam Payne stanno insieme? La modella rompe il silen : Naomi Campbell e Liam Payne stanno insieme? Dopo aver evitato l’argomento la modella rompe il silenzio al The Jonathan Ross Show Da diverso tempo si parla ormai del flirt tra Naomi Campbell (48 anni) e Liam Payne (25). La modella, presente questa settimana all’evento WE Day, ha di proposito evitato i giornalisti che le hanno chiesto di […] L'articolo Naomi Campbell e Liam Payne stanno insieme? La modella rompe il silen proviene ...