Genoa-Roma streaming live | ecco dove e come vedere il match

Roma - Genoa lontano per De Rossi. Individuale per Dzeko e Kluivert : Roma - La Roma prosegue nella preparazione del match di domenica pomeriggio contro il Genoa . La squadra di Claudio Ranieri questa mattina si è allenata sui campi del Fulvio Bernardini, con un lavoro ...

Serie A - Roma in ansia per Dzeko - Genoa a rischio : Anche quando non segna, e in questa stagione è capitato spesso, per la Roma è fondamentale. Ecco perché a Trigoria stanno facendo di tutto per recuperare Edin Dzeko in vista della trasferta di ...

Roma - infortunio muscolare per Kluivert : l’esterno olandese a rischio per la trasferta di Genoa : L’esterno giallorosso rischia di non prendere parte alla trasferta di Genoa per un problema muscolare accusato dopo il match con il Cagliari Brutte notizie dall’infermeria per la Roma, che si prepara ad affrontare in trasferta il Genoa nel prossimo turno di campionato. Dopo il successo di ieri dell’Atalanta sull’Udinese, i giallorossi sono tornati ad inseguire i nerazzurri di un punto, dunque il match del Ferraris ...

Roma - Kluivert ko : infortunio all'adduttore - salta il Genoa : Roma , nuovi problemi per Claudio Ranieri: a fermarsi per infortunio è questa volta Justin Kluivert . Lo stop dell'esterno giallorosso, titolare nell'ultima sfida contro il Cagliari, allunga la lista ...

Genoa-Roma - info biglietti : settore ospiti a 35 euro : Sarà inoltre possibile acquistare i tagliandi presso i punti vendita Ticketone abilitati sul territorio e online sul sito sport.ticketone.it.

Serie A calcio - i risultati di oggi (3 aprile) : Genoa-Inter 0-4 - segna Icardi. Roma-Fiorentina 2-2 - crollano Napoli e Lazio : oggi mercoledì 3 aprile si sono disputate sei partite valide per la 30^ giornata della Serie A di calcio. La giornata del giorno è la sconfitta del Napoli che ha perso per 2-1 sul campo del Napoli: Farias porta in vantaggio i toscani, Zielinski pareggia al 44′ con una sassata da fuori ma Di Lorenzo regala la vittoria ai padroni di casa al 52′. Successo pesante per l’Empoli in ottica salvezza mentre il Napoli ora si trova a 18 ...

Risultati 30ª giornata Serie A – L’Inter schianta il Genoa - Petagna stende la Lazio : pari inutile tra Roma e Fiorentina : L’Inter cala il poker sul campo del Genoa, Roma e Fiorentina non vanno oltre il 2-2: cade la Lazio in trasferta al cospetto della Spal L’Inter vince e convince, la Lazio delude e cade sul campo della Spal senza approfittare del passo falso di ieri del Milan. Non sorride nemmeno la Roma, che si fa imporre il pareggio all’Olimpico da un’ottima Fiorentina trascinata da Pezzella e Gerson. Tre punti pesantissimi in ...

In campo Roma Fiorentina 0-0 - Genoa Inter 0-0 LIVE : In campo la 30/ma giornata di Serie A Roma-Fiorentina 0-0 Torino-Sampdoria 0-0 Genoa-Inter 0-0 Frosinone-Parma 0-0 SPAL-Lazio 0-0

Genoa-Inter - Spalletti fa retromarcia : “Icardi partirà titolare - vale più di Messi e Ronaldo messi insieme” : Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con il Genoa, l’allenatore nerazzurro ha rivelato che Icardi sarà convocato retromarcia di Luciano Spalletti sul caso Icardi, l’allenatore nerazzurro ha cambiato completamente il tenore delle proprie dichiarazioni nei confronti dell’attaccante argentino. AFP/LaPresse Dopo le durissime parole del post Inter-Lazio, il manager toscano ha aperto le porte all’ex ...

