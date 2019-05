Oroscopo Paolo Fox domani - venerdì 3 maggio 2019 : Ariete - Toro - Gemelli e Cancro : L'informazione che mancava Search Search Politica Cronaca Attualità Scegli il tuo comune Bacoli Monte di Procida Pozzuoli Sport Calcio Basket Volley Altri Sport Turismo Cultura Rubriche Salute Oroscopo Panchina politica Scienze e tecnologia Meteo ...

L'oroscopo di domani 3 maggio da Ariete a Vergine : venerdì Luna in Toro - Cancro in stallo : L'oroscopo di domani venerdì 3 maggio 2019 annuncia novità di una certa rilevanza, anche accompagnate da notizie sicuramente interessanti, ma solo per pochi segni. All'orizzonte si profila una nuova giornata, tutta da scoprire: in arrivo un transito astrale molto importante che (certamente) non mancherà di far felici i diretti interessati. In questo caso la curiosità ci impone di mettere subito in evidenza la bella novità: proveniente dal ...

Oroscopo 7 maggio : Pesci litigioso - malumore per Acquario e Ariete : Molti malumori si affollano fra i segni zodiacali per martedì 7 maggio. Primi fra tutti l'Ariete, l'Acquario e la Bilancia che sono arrabbiati a causa di qualche problema nei sentimenti e del lavoro che si fa sempre più faticoso. Non è proprio giornata adatta per l'amore, come infatti dimostrano le previsioni della Vergine e del Leone, mentre i Gemelli si dimostrano ancora molto incerti. L'Oroscopo di martedì 7 maggio dall'Ariete alla ...

Oroscopo della settimana fino al 5 maggio : bene Ariete e Toro : il mese di aprile si conclude ed inizia maggio. Cosa prevedono gli astri e le stelle per tutti i segni zodiacali nel periodo compreso tra lunedì 29 e domenica 5 maggio 2019? Di seguito le predizioni delle stelle per la settimana con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci. L'Oroscopo per tutti i segni a inizio maggio Ariete: la settimana sarà positiva per il segno, soprattutto nella prima parte riceverete delle buone notizie. In amore state ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 2 maggio : Ariete romantico - Gemelli schietto : L'oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì approfondisce i transiti planetari fortunati, esortando ciascun segno zodiacale a intraprendere un cammino consapevole verso la felicità. Di seguito le seguenti previsioni astrologiche segno per segno. Astri e oroscopo dell'amore di coppia di giovedì Ariete: l'entrata della Luna nel vostro cielo vi procura amore e un affetto profondo nei confronti del partner. I momenti romantici non mancheranno di ...

Oroscopo 6 maggio : Scorpione e Ariete indisponenti - Vergine in cerca di tranquillità : Nella giornata di lunedì 6 maggio ci sarà ancora qualche perplessità in amore per l'Ariete, la Bilancia e il Cancro, ma saranno comunque indaffarati sul posto di lavoro al pari dei Pesci, del Toro e dei Gemelli. Venere sarà il pianeta del Capricorno questa settimana. Il Leone in particolare dovrà prestare la massima attenzione ad una situazione abbastanza critica per quanto riguarda il livello lavorativo. L'Oroscopo di lunedì 6 maggio ...

L'Oroscopo di domani 1° maggio primi sei segni : Luna in Ariete - ok l'amore per i Gemelli : L'Oroscopo di domani mercoledì 1° maggio 2019 è nuovamente al centro dell'attenzione pronto a svelare il pensiero degli astri e ben disposto a dare consigli sul prossimo mercoledì. Questa parte centrale della settimana si presenta molto bene riguardo l'amore e il lavoro, ma solo per un piccolo gruppo di "prescelti": a fare la differenza, soprattutto in campo sentimentale una splendida Luna in Ariete. In esame in questo frangente i soli Ariete, ...

Oroscopo di maggio per l'Ariete : buon momento per l'amore : Il secondo mese primaverile è giunto. Scopriamo quali sono le previsioni astrologiche che riguardano tutti i nati sotto il segno dell'Ariete nel periodo compreso tra il primo ed il 31 maggio 2019. Di seguito, consigli per affrontare il periodo in arrivo e stelle con lavoro, amore e salute per il primo segno zodiacale. Nel mese di aprile, con il sole nel segno, vi siete sentiti particolarmente forti. Avete avuto l'opportunità di mettervi in gioco ...

Previsioni astrologiche fino al 5 maggio : Ariete fiacco - Capricorno romantico : Nella settimana che va dal 29 aprile al 5 maggio, Sole e Urano si troveranno nel segno del Toro e la Luna viaggerà dai gradi dei Pesci a quelli del Toro. Nettuno stabile in Pesci come Venere e Mercurio, che continueranno il loro moto in Ariete. Giove rimarrà in Sagittario e anche il Nodo Lunare permarrà nei gradi del Cancro. Marte sarà in Gemelli e Saturno. Di seguito le Previsioni astrologiche per i dodici segni zodiacali. Ariete ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 30 aprile : Ariete testardo - Acquario carismatico : L'oroscopo dell'amore per i single è ricco di sorprese e di opportunità, tutte da cogliere al volo per raggiungere la felicità. Le seguenti previsioni astrali di martedì approfondiscono i transiti planetari favorevoli. Nuove sorprese nelle previsioni astrali dall'Ariete alla Vergine Ariete: l'influsso benefico di Marte dal domicilio dei Gemelli vi regala una spinta in più per conquistare l'amore, confermato anche dalla presenza di Venere. ...

L'oroscopo di domani 29 aprile da Ariete a Vergine : parte bene la settimana dei Gemelli : L'oroscopo di domani, lunedì 29 aprile 2019 è finalmente disponibile per essere consultato. Molto importante questo nuovo giorno d'inizio settimana per quelli come noi appassionati d'Astrologia che, senz'altro, attendono con curiosità buone notizie portate dalle previsioni zodiacali giornaliere. Pertanto, vediamo subito di evidenziare le ultime novità riservate dalle stelle in esclusiva per tutti coloro appartenenti ad Ariete, Toro, Gemelli, ...

L'oroscopo settimanale fino al 5 maggio : Ariete affascinante - novità per Leone : L'oroscopo settimanale è ricco di sorprese e garantisce fortuna per ciascun segno zodiacale. Le previsioni astrali dettagliate anticipano alcune sensazioni amorose e sottolineano le opportunità astrali, tutte da cogliere al volo per raggiungere una serenità tanto ambita. Astri e oroscopo settimanale Ariete: il vostro fascino sarà garantito ancora dalla presenza di Venere e potrete sfruttarlo al meglio, guadagnando terreno in amore. Giovedì la ...

