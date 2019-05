Napoli | non si molla l’idea Marcelo | la situazione

Napoli-Inter - parla l’amministratore della Tipiesse : “Chiederemo di non giocare al San Paolo” : Napoli-Inter, si potrebbe non giocare al San Paolo: le ultime Napoli-Inter San Paolo| I lavori a cui si sta sottoponendo lo stadio San Paolo hanno spinto Carlo Perego, l’amministratore della Tipiesse, ditta che sta conducendo le operazioni, a fare delle considerazioni in vista del match tra Napoli e Inter. Infatti c’è la possibilità che la partita venga addirittura spostata e giocata in campo neutro. Queste le sue parole ai ...

Fedele : “Napoli stagione deludente! Mettere le curve a 30 euro è fare muro contro muro non fa bene a nessuno! Il mio voto al Napoli è…” : Enrico Fedele sulla stagione del Napoli A Radio Marte, nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’, è intervenuto Enrico Fedele, ecco quanto ha dichiarato: “Le curve a 30 euro contro il Cagliari significa fare muro contro muro e questo non fa bene a nessuno. La stagione del Napoli è deludente, quindi al di sotto della sufficienza, volevo dare 4 come voto, ma dico 5 perchè è vero che il Napoli occupa sempre il secondo ...

Napoli : la piccola Sofia sta meglio - ma la sua battaglia contro la leucemia non è finita : Sofia, bambina di sei anni di San Giovanni a Teduccio, è la piccola affetta da leucemia nei confronti della quale circa sei mesi fa si mise in moto la grande macchina della solidarietà sia a livello locale che nazionale. La giovane, insieme all'attore Francesco Di Leva, realizzò un video che divenne virale sui social network, nel quale chiedeva dei fondi per la realizzazione di un film. In realtà, la somma era stata richiesta per far fronte a ...

Angelo Forgione su Fb : “Il meritiamo di più non ha ragion d’essere col Napoli di De Laurentiis” : Copiamo e riportiamo fedelmente un post dalla pagina Facebook di Angelo Forgione, scrittore, giornalista, opinionista, storicista e meridionalista: Parlo di calcio italiano applicandone il contesto alla Questione meridionale con importanti apprezzamenti, ma qualcuno sostiene: “Forgione è stranamente allineato a De Laurentiis”. Qualcun altro va anche oltre, alludendo al baratto della mia onestà intellettuale con chissà quale ...

'Napoli Est - la bonifica non è mai partita perché nessuno ha mai chiesto i fondi all'Ue' : 'L'Unione Europea non ha stanziato fondi per la bonifica di Napoli orientale perché non ha mai ricevuto richieste da parte delle istituzioni interessate. Anzi, le ha ricevute nel 2013 ma nel 2016 l'...

Napoli - lei lo lascia - lui la costringe ad abusi e rapporti non consenzienti : arrestato : Un'altra brutta storia di abusi di natura sessuale arriva questa volta da Napoli, dove nelle scorse ore i Carabinieri della stazione di Caivano hanno emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un uomo originario di Afragola, il quale è accusato di violenza sessuale nei confronti della sua ex compagna. La donna aveva lasciato il compagno nell'inverno scorso, ma da allora, secondo quanto riporta il quotidiano napoletano Il ...

Giulierini : «In questi attacchi a De Laurentiis - non riconosco Napoli» : Da più di tre anni Paolo Giulierini è il direttore del Museo Archeologico di Napoli, ha ristrutturato il museo portandolo tra le eccellenze del panorama museale italiano. Per il suo lavoro nel 2018 ha ricevuto il premio come miglior direttore di museo in Italia. Sempre nel 2018 il MANN ha organizzato con la Società “Il Napoli nel Mito” la prima mostra ufficiale SSC Napoli. Tifoso del Milan, appassionato di sport, ha condiviso con il ...

de Giovanni al CorMezz : «Al Napoli non do certo 30 ma un 27 senz’altro» : Il Corriere del Mezzogiorno intervista Biagio de Giovanni, filosofo ed ex Rettore dell’Orientale, sulle tensioni che proseguono tra il Napoli e la tifoseria. Forte la condanna all’episodio della maglia di Callejon rifiutata dai tifosi allo Stirpe. Un episodio che turba i delicati ambienti dei tifosi e degli ultrà napoletani nati per essere comunità e aggregazioni allineate ma che talvolta non producono questo tipo di segnali. De Giovanni ...

CorrSport – Napoli - la decisione di ADL sui prezzi presa per chi ha restituito la maglia a Callejon. E non solo… : Napoli e la decisione di ADL sui prezzi: Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha risposto alle contestazioni aumentando il prezzo delle curve. Per assistitere al match contro il Cagliari, infatti, anziché dei soliti 12/14 euro, ne occorrono 30. L’edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sull’argomento. “È l’ultima sfida, sa di provocazione, o forse è semplicemente una risposta: ma è segnale, lo si coglie ...

TOP & Flop – Frosinone-Napoli - il migliore ed il peggiore in campo : Il Napoli consolida forse in maniera definitiva il secondo posto, battuto il Frosinone al Benito Stirpe con un gol per tempo. Risultato finale 0-2 PRIMO TEMPO Il copione della gara sembra subito chiaro, con il Napoli in attacco e il Frosinone chiuso in difesa. Il primo tiro verso lo specchio della porta capita sui piedi di Fabian Ruiz, troppo lenta però la sua conclusione. A sorpresa però, Il Frosinone sfiora il gol in contropiede, uno ...

Sosa - Higuain - Mertens - il primato - i petardi : la storia del Napoli passa da Frosinone : Nove facce, nove vite. Nove precedenti, nove storie da raccontare, una diversa dall’altra. E così Napoli-Frosinone o Frosinone-Napoli che dir si voglia diventa la partita dei record, una partita giocata su 100 km o poco più in cui Azzurri e ciociari se le sono date di santa ragione in tutte le categorie. Senza andare a scomodare le statistiche il Frosinone è l’unica, o una delle poche squadre, che gli azzurri hanno affrontato in ...

Napoli - Ounas scippato a Frosinone : la ricostruzione : Adam Ounas, nel post-partita a Frosinone, ha subito il tentato scippo della borsa griffata. Il Corriere dello Sport ricostruisce la vicenda: 'Il giocatore s'intratteneva all'esterno del cancello del passo carraio dello Stirpe a chiacchierare con alcuni amici e un cugino. Pseudo-tifosi del Frosinone hanno ...

Ultras Napoli – Rifiutate le magliette… Ma non tutte : Ha fatto clamore la vicende delle magliette Rifiutate dagli Ultras del Napoli al termine di Frosinone-Napoli. La Gazzetta dello Sport sottolinea un dettaglio. Gli Ultras del Napoli hanno rifiutato le maglie degli azzurri ed hanno intonato il coro “meritiamo di più” Il calcio in secondo piano “La vittoria del Napoli a Frosinone scivola tra le tensioni al fischio finale con la contestazione dei tifosi e i riflessi degli ...

Tifosi Napoli rifiutano maglia Callejon - comportamento inspiegabile : lo spagnolo non se lo merita : E’ appena terminata Frosinone-Napoli. Gli azzurri hanno conquistato la vittoria per 0-2 mettendo da parte un brutto periodo. Callejon, capitano al Benito Stirpe e alla 300esima presenza in azzurro, si avvicina al settore riservato ai propri Tifosi regalando la maglia in segno di ringraziamento. Un gruppo di supporters partenopei, inaspettatamente, gliela ritorna indietro accompagnando il gesto da un “meritiamo di più” ...