1°Maggio,Salvini:festa tutti lavoratori

Il primo maggio, "è come il 25 aprile: è ladi, non è ladeidi sinistra,dei sindacati o dei cantanti di sinistra", ha detto il ministrocontestato da un gruppo di persone a Tivoli,dove sta tenendo un comizio."Un applauso ai nostalgici di Che Guevara e Stalin.Voi con il lavoro non c'entrate niente". Quanto a Di Maio,secondo cui ci sarebbero parlamentari della Lega che chiedono a Siri di fare un passo indietro,risponde:"Alla Lega ci pensa la Lega".(Di mercoledì 1 maggio 2019)