Juventus | Cuadrado | “Storici 8 scudetti di fila Futuro? Spero di restare”

Juventus - Cuadrado : 'L'ottavo scudetto consecutivo resterà per sempre nella storia' : Uno dei protagonisti della Juventus delle passate stagioni è stato indubbiamente Juan Cuadrado, il quale era utilizzato da Massimiliano Allegri come 'jolly' per spezzare le partite, quando queste erano in una fase di stallo. L'annata che sta per concludersi è stata però molto difficile per il colombiano, perché ha dovuto fare i conti con un intervento al ginocchio che l'ha tenuto fuori dai giochi fino a qualche tempo fa, ma ora il giocatore è ...

Juventus - Cuadrado : 'Questo scudetto resterà nella storia. Champions? Non è fallimento' : Utilizzato da titolare da Allegri nelle ultime uscite, l'esterno colombiano, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport , è tornato a parlare del momento complicato vissuto: "Nel calcio ...

Juventus - Cuadrado : 'L'eliminazione dalla Champions non è un fallimento' : Questa mattina la Juventus si è ritrovata in campo alla Continassa per allenarsi in vista del derby di venerdì. I campioni d'Italia hanno svolto una seduta piuttosto intensa per arrivare al meglio alla gara contro il Torino. Venerdì la Juventus ripartirà da Cristiano Ronaldo, che vuole vincere la classifica cannonieri. CR7 probabilmente avrà al suo fianco Federico Bernardeschi, visto che Paulo Dybala resta ancora in dubbio, mentre Mario ...

Juventus - cessione Cuadrado : spunta il nuovo scenario - i dettagli : Juventus Cuadrado- Resta ancora da valutare il prossimo futuro di Cuadrado in maglia bianconera. Se in un primo momento, fino a poche settimane fa, pareva certo l’addio dell’esterno colombiano, nelle ultime ore starebbe avanzando la reale possibilità di rinnovo contrattuale con la compagine bianconera. Un rinnovo dettato dal possibile addio di Douglas Costa. La Juventus […] More

Juventus - Cuadrado respinge le critiche : “nessun fallimento - l’ottavo scudetto resterà nella storia” : L’esterno bianconero ha sottolineato come la stagione non sia affatto fallimentare, considerando l’ottavo scudetto consecutivo conquistato L’ottavo scudetto consecutivo e la Supercoppa Italiana vinta contro il Milan rendono la stagione della Juventus alquanto positiva, indipendentemente dall’eliminazione in Champions e Coppa Italia. Fabio Ferrari/LaPresse E’ il pensiero di Juan Cuadrado, esterno bianconero ...

Juventus-Torino probabili formazioni : Cuadrado dal 1' - ancora out Dybala? : JUVENTUS TORINO probabili formazioni- Dopo il pareggio per 1-1 nel match di San Siro contro l’Inter, la Juventus si prepara al match contro il Torino, sfida valida per la 35^ giornata di Serie A. Calcio d’inizio venerdì ore 20:30. Bianconeri, già campioni d’Italia per l’8^ volta consecutiva, affronteranno un Torino motivato dalla scalata verso la […] More

Cuadrado-Juventus - sorpresa : scelto il futuro dell’esterno colombiano : CUADRADO JUVENTUS- Una stagione piuttosto sfortunata e figlia di un brutto infortunio rimediato nel match di Champions League contro lo Young Boys. Cuadrado è ritornato in campo a completa disposizione di Allegri, ma dopo ben 4 mesi. Un’assenza che ha condizionato totalmente alcune scelte tecnico tattiche della formazione di Allegri, soprattutto per quel che riguarda […] More

Juventus - Cuadrado con le valigie in mano : il colombiano richiesto in Spagna e Inghilterra : L’esterno bianconero potrebbe salutare l’Italia alla fine di questa stagione, su di lui ci cono Valencia e Siviglia in Spagna oltre al Watford in Inghilterra L’esterno colombiano della Juventus, Juan Cuadrado, ha molti estimatori e potrebbe lasciare la Juventus la prossima estate. Secondo ‘The Sun’, il giocatore colombiano piace in Spagna a Valencia e Siviglia, mentre in Inghilterra lo cerca il Watford. ...

Inter Juventus probabili formazioni : 3-5-2 - rivoluzione! Cuadrado mezz’ala - : Inter Juventus probabili formazioni- Tutto pronto per la super sfida della 34^ giornata tra Inter e Juventus. Derby d’Italia che si annuncia Interessante nonostante la Juventus abbia già raggiunto matematicamente la vittoria del suo 8° scudetto consecutivo. Nerazzurri a caccia di conferme targate Champions League: 3° posto da difendere dall’assalto delle dirette rivali. Detto questo, […] More

Calciomercato Juventus : Juan Cuadrado potrebbe salutare - Paratici fissa il prezzo : Juan Cuadrado andrà in scadenza nel 2020, la Juventus sta pensando di vendere il calciatore colombiano per far cassa Juan Cuadrado ha vissuto un’annata ricca di problemi fisici ed in casa Juventus adesso ci si interroga sul suo futuro. Il calciatore colombiano è sempre stato gradito da Allegri, ma adesso i bianconeri potrebbero aver bisogno di far cassa per reinvestire in altri ruoli decisamente più scoperti. L’esplosione di ...

Inter-Juventus probabili formazioni - nuovo ruolo per Cuadrado : Inter-Juventus probabili formazioni – Sarà un Derby d’Italia con motivazioni molto diverse quello che sabato sera metterà di fronte a San Siro la Juventus neo-scudettata di Massimiliano Allegri e l’Inter di Luciano Spalletti nell’anticipo serale del sabato della 34ª giornata di Serie A. Se i bianconeri hanno ormai pochi obiettivi e guardano principalmente al futuro, i nerazzurri hanno bisogno di […] More

Probabili formazioni Inter-Juventus : fiducia a Lautaro e Cuadrado : Le Probabili formazioni di Inter-Juventus, in programma sabato alle 20,30 con diretta streaming su DAZN, non sono un rebus come successo in altre occasioni. Allegri e Spalletti hanno ormai quasi deciso tutti i ventidue giocatori da mandare in campo. Per il tecnico bianconero le scelte sono a cuor leggero visto che lo scudetto è già stato cucito sul petto; per i nerazzurri invece una vittoria significherebbe avvicinarsi ancora di più alla ...

Inter Juventus probabili formazioni : Cuadrado dal 1' - novità in attacco : Inter Juventus probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di campionato tra Inter e Juventus, match valido per la 34^ giornata di Serie A. Allegri si affiderà al solito 4-3-3. In porta confermato Szczesny. In difesa da destra a sinistra Cancelo, Bonucci, Rugani e Alex Sandro, anche se quest’ultimo potrebbe lasciare il […] More

Juventus - la svolta : Emre Can - Cuadrado e Cancelo cambiano ruolo : Juventus Emre CAN- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni, Allegri e la società bianconera sarebbero già pronti a pensare al prossimo futuro. Come cambierà la Juventus nel corso della prossima stagione. Il mercato potrebbe dipendere anche da alcune scelte tattiche che Allegri potrebbe sperimentare nel corso delle ultime giornate. Di fatto, come accennato nei giorni […] More