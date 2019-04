TelevideoRai101 : Conte: dialettica voto,non mini governo - McLarenBlogF1 : #Conte: 'Dialettica nel governo non mette in discussione percorso di 5 anni' - Pino__Merola : Governo: Conte, fratture si ricompongono con dialettica -

"Durante i periodi elettorali è normale accentuare il confronto tra le varie parti. Questaperò non deve mettere in discussione il percorso di 5 anni che ci servono per cambiare e migliorare davvero l'Italia".Così il premierda Pechino. "In tutti i miei viaggi mi viene spesso sottolineato che ciò che è importante per il bene dell'Italia è la stabilità di. Io e i miei vicepremier ne siamo assolutamente consapevoli e lavoriamo tutti e tre per questo", ha aggiunto il premier.(Di domenica 28 aprile 2019)