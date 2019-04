Corriere : Fidanzati aggrediti a Carpi: fermati tre stranieri - TelevideoRai101 : Coppia aggredita a Carpi, altri 3 fermi - Bankb_it : Coppia aggredita, tre persone fermate -

Tre giovani sono stati fermati con l' accusa di aver partecipato all'aggressione della campionessa di arti marziali Rossella Setti e del suo fidanzato, a(Modena), per derubarli. I fermati sono due marocchini e un tunisino. In base alle indagini, facevano parte di un gruppo di extracomunitari che ha aggredito con calci e pugli i due ragazzi all'uscita di un locale. "Se non sapessi combattere, saremmo morti", aveva detto Setti, che era riuscita a bloccare un aggressore e farlo arrestare. Oggi glitre.(Di sabato 27 aprile 2019)