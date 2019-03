XXV Ora Al Pitagora | una carrellata di immagini apre la mostra sul femminicidio

XXVII Giornata Mondiale del Malato : la Campania si dimostra ancora una volta terra di solidarietà : La Giornata Mondiale del Malato è l’occasione per far conoscere ai cittadini le tante eccellenze della solidarietà che percorrono ogni giorno il nostro territorio: la Campania si dimostra ancora una volta terra di solidarietà. Ieri all’Auditorium del Consiglio Regionale è stata celebrata la XXVII Giornata Mondiale del Malato con la premiazione di quanti si sono distinti per l’impegno e la professionalità profuse nella realizzazione di progetti a ...