Pagelle Inter-Lazio 0-1 | voti | tabellino e highlights del match – VIDEO

Inter-Lazio 0-1 - le Pagelle di CalcioWeb : Leiva perfetto - bene Immobile e Caicedo - delude Perisic [FOTO] : 1/16 Spada/LaPresse ...

Pagelle Inter-Lazio : voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle INTER LAZIO – Come riporta Sky Sport nell’Inter di Spalletti distrazione muscolare all’adduttore: questo il referto medico sulle condizioni di Stefan De Vrij. L’ex di turno salterà di nuovo la sfida contro la Lazio ma lo stop potrebbe prolungarsi per un paio di settimane. Nella giornata di giovedì l’Inter ha emesso anche il comunicato […] L'articolo Pagelle Inter-Lazio: voti, tabellino e highlights del match – ...

Pagelle/ Milan Inter - 2-3 - : i voti del derby della Madonnina - Serie A - : Pagelle Milan Inter, 2-3,: i voti della partita, top e flop. Tra i migliori de Vrij e Asamoah, nottataccia per Paquetà e Suso. La decide Lautaro.

Milan-Inter 2-3 - le Pagelle nerazzurre : Vecino sontuoso - Lautaro non fa rimpiangere Icardi : Si è appena concluso il posticipo della ventottesima giornata di campionato che vedeva di scena il derby di Milano tra Milan ed Inter, con il risultato finale di 2-3 per i nerazzurri. Decidono la sfida le reti di Vecino al 3', raddoppio di De Vrij al 51', riapre la gara Bakayoko al 57', ma Lautaro su calcio di rigore al 67' la rimette al sicuro anche se bisogna soffrire fino all'ultimo grazie al gol di Musacchio al 71'. Ora ci sarà la sosta con ...

Pagelle Milan-Inter 2-3 : voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle MILAN INTER – È stato un derby della Madonnina dalle mille emozioni quello che si è aggiudicato stasera l’Inter sul Milan. Vantaggio dei nerazzurri dopo appena tre minuti con Vecino, che scaraventa in rete un assist al bacio di Lautaro Martinez. Raddoppio che arriva ad inizio secondo tempo quando Politano mette in mezzo uno […] L'articolo Pagelle Milan-Inter 2-3: voti, tabellino e highlights del match – VIDEO proviene ...

Milan-Inter 2-3 - le Pagelle di CalcioWeb : Martinez e Vecino i migliori [FOTO] : 1/27 Spada/LaPresse ...

Pagelle Milan-Inter 2-3 - Serie A 2019 : bene Lautaro Martinez - bocciato Piatek : L’Inter si impone per 2-3 sul Milan nel derby della Madonnina della 28ma giornata della Serie A di calcio: di seguito le Pagelle del posticipo serale appena concluso. LE Pagelle DI Milan-Inter 2-3 MILAN 5 Donnarumma, 5.5: non esente da colpe sulla prima rete, non può nulla sugli altri gol. Calabria, 5.5: va in difficoltà sugli attacchi nerazzurri, riuscendo a spingere in poche occasioni. Musacchio, 6.5: soffre in fase ...

Pagelle Milan-Inter : voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle MILAN INTER – Nel Milan di Gattuso il terzino sinistro Rodriguez ha scontato il turno di squalifica e Bakayoko ha potuto recuperare. Contro l’Inter quindi è pronta la formazione che sta diventando di fatto la formazione tipo dei rossoneri con il francese che riprenderà posto in mezzo al campo. In difesa, detto del rientro […] L'articolo Pagelle Milan-Inter: voti, tabellino e highlights del match – VIDEO proviene da Serie A ...

Inter-Eintracht Francoforte 0-1 - le Pagelle : tra i pochi a salvarsi Handanovic e Politano : Si è appena concluso il match tra Inter ed Eintracht Francoforte allo stadio Meazza. Il risultato è stato di 0-1, esito che qualifica i tedeschi ai quarti di finale di Europa League dopo lo 0-0 dell'andata. Decisiva la rete di Jovic dopo soli cinque minuti in un match dominato dagli ospiti che, più volte nel corso del match, hanno sfiorato il raddoppio. Nella giornata di domani ci saranno si sorteggi per i quarti di finale che faranno intendere ...

Inter-Eintracht Francoforte 0-1 - le Pagelle di Calcioweb : tra i nerazzurri si salva solo Handanovic [FOTO] : 1/13 Spada/LaPresse ...

Pagelle Inter-Eintracht Francoforte 0-1 : brutta prestazione dei nerazzurri - che vengono eliminati : L’Inter viene eliminata dall’Eintracht Francoforte negli ottavi di finale di Europa League. A San Siro i nerazzurri vengono sconfitti per 1-0 con la rete dopo sei minuti di Jovic e devono così abbandonare il torneo. Andiamo quindi a scoprire i voti dei giocatori in campo con le Pagelle del match. INTER Handanovic 6,5: non ha colpe sul gol subito, ma è invece provvidenziale in diversi interventi, riuscendo a tenere in partita i suoi, soprattutto ...

Inter-Spal - le Pagelle : Politano corre ovunque - soffre Joao Mario : pagelle INTER HANDANOVIC 6 La Spal non lo impensierisce più di tanto. CEDRIC 6.5 Si fa vedere con due cross per Lautaro Martinez e ci mette lo zampino nel raddoppio di Gagliardini. DE VRIJ 6.5 L'...

Inter-Spal - le Pagelle : Politano corre ovunque - soffre Joao Mario : pagelle INTER. HANDANOVIC 6 La Spal non lo impensierisce più di tanto. CEDRIC 6.5 Si fa vedere con due cross per Lautaro Martinez e ci mette lo zampino nel raddoppio di Gagliardini. DE VRIJ 6.5 L'...

Inter-Spal 2-0 - le Pagelle nerazzurre : Lautaro Martinez il migliore in assoluto - bene Politano : Si è concluso da poco il match del Meazza tra Inter e Spal con il risultato di 2-0. Una partita molto equilibrata, decisa dalle reti di Matteo Politano e Roberto Gagliardini. I nerazzurri salgono a 50 punti in classifica, riportandosi a meno uno dal Milan terzo, con il derby in programma settimana prossima. Spal che invece resta nelle zone basse della classifica a 23 punti, a +2 sul Bologna terzultimo, in zona retrocessione. La partita Il ...