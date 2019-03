Lecce | cadono dalla motocross in aperta campagna | due feriti | un minore è grave

Blastingnews

(Di domenica 31 marzo 2019) Si sono vissuti attimi di paura ieri pomeriggio nelle campagne intorno a Leverano, nelse, dove due ragazzi sono cadutiche stavano provando. Uno di loro, un sedicenne, è in gravi condizioni ed è stato operato all'ospedale "Vito Fazzi" di: il giovane ha riportato infatti un serio trauma cranico. Alla guida della due ruote c'era un 18enne. Non è chiaro ancora che cosa sia successo, saranno ora le indagini dei Carabinieri a chiarire l'episodio.Ricostruzione del sinistro Secondo quanto riporta la stampa locale, in particolare la testata giornalistica on-line,Prima, i due si trovavano in un terreno agricolo nei pressi di Masseria Perruzzi, quando all'improvviso il conducente del mezzo avrebbe perso il controllo. Non è chiaro se la moto stesse viaggiando sull'asfalto, o si trovava già nella terra: quest'ultima ipotesi, grazie anche al racconto di una ...

reteunonetwork : Cadono dalla moto in aperta campagna: 16enne in condizioni critiche - PugliaStream : Cadono dalla moto in aperta campagna: 16enne in condizioni critiche - Quoti_Puglia : Cadono dalla moto in aperta campagna: 16enne in condizioni critiche -