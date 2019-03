L' addio a Salvatore e Ylenia | a Ravanusa silenzio e dolore

Su The CW arrivano Tyler Posey e The Lost Boys : addio ai Salvatore e The Vampire Diaries : Dopo quasi tre anni di pre produzione, alla fine The CW ha annunciato l'ok per l'adattamento di The Lost Boys per la prossima stagione televisiva. La notizia non è nuova visto che la rete lo ha rivelato già il mese scorso insieme a rinnovi e cancellazione ma adesso il cast prende forma e sembra proprio che il suo pubblico dovrà dimenticare i Salvatore e The Vampire Diaries a favore di Tyler Posey e i suoi "fratelli". Ebbene sì, il volto noto ...