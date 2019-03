Dal producer di Castlevania arriva la serie TV di Hyper Light Drifter

eurogamer

(Di domenica 31 marzo 2019) Conosciuto per combattimenti avvincenti, l'indimenticabile atmosfera post-apocalittica e straordinari scenari evocativi,da quando è uscito nel 2016 ha ottenuto molti apprezzamenti, riporta Polygon.Ebbene, se avete apprezzato quest'opera sarete sicuramente felici di sapere cheè pronto per tornare sugli schermi, ma questa volta sotto forma ditelevisiva.Prodotta dallo stesso produttore dellaNetflix di, lasi basa sul videogioco dello studio indipendente Heart Machine di Preston, ed uscito nella primavera del 2016 per PC, PS4 e Xbox One, mentre per Nintendo Switch èto solo nel 2018.Leggi altro...

