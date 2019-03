Benevento | duplice omicidio a Durazzano Uccisi suocero e genero | fermato il killer

ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2019), in provincia di. Andrea Romano (49 anni) di Arienzo (Caserta) e Mario Morgillo (68 anni), originario del luogo, sono state freddate con vari colpi di arma da fuoco in piazza Galilei, nel centro del paese. In un primo momento era emersa l’ipotesi che i due si fosseroa vicenda. Secondo quanto si apprende invece i due,, sarebbero statida una terza persona, che è stata fermata dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio. Intercettato, l’uomo si è subito arreso. Ancora da chiarire la dinamica esatta dell’, alla cui base pare ci siano vecchi dissapori tra ile una delle due vittime. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di, retta da Aldo Policastro.L'articoloilproviene ...

