Amici | Pio e Amedeo massacrano tutti

ilgiornale

(Di domenica 31 marzo 2019) Erano i più attesi della serata: irriverenti, esagerati, ma di sicuro attualmente i numeri uno della comicità. Pio esono entrati a "gamba tesa" ad2019, senza salvare nessuno: unica eccezione Maria De Filippi.Il loro sketch si apre con un tocco di "romanticismo" sulla politica, raccontando i recenti fidanzamenti di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. "Hai visto Maria, si sono fidanzati. Ora sono totalmente rincoglioniti per amore. Hai visto cosa ha fatto Salvini? E" andato a vedere al cinema "Dumbo", il cucciolone! Prima si è fidanzato di Maio e Salvini ha visto che gli aumentavano i like e i cuori e quindi si è fidanzato anche lui. Ora vanno in Parlamento con i foulard sul collo per non far vedere i succhiotti", dicono."Di Maio- continuano i due- ha anche scritto con la bomboletta sotto casa della fidanzata: "Se in questo mondo non ci saresti tu fosse un mondo vuoto". I due ...

esclusivistait : Amici 2019 Serale: Mowgli eliminato! Pio e Amedeo show da Maria. PUNTATA e CLIP nell'articolo di… - GazzettaDelSud : @PioeAmedeo cantano 'Maria', al serale di #Amici la parodia del tormentone di @RickyMartin -