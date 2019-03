Mariotto ferito a Ballando con le stelle 14 | “Niente di grave”

lanostratv

(Di sabato 30 marzo 2019) Guillermocostretto a saltare la presentazione acon leInizio di edizione decisamente anomalo quello di stasera, sabato 30 marzo 2019, per Guillermo: lo storico giurato dicon le, infatti, non è potuto entrare in studio arrivando dal palco, come i suoi colleghi Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni, per via di un infortunio. Dopo aver presentato gli altri quattro membri della giuria, Milly Carlucci ha dunque fatto notare al pubblico l’assenza di, prima di spiegare che non è entrato dal palco perchè già seduto nella sua postazione. ‘Chiamato in causa’,ha quindi mostrato il suo piede ingessato, anche se è stato inquadrato solo per pochi secondi e da lontano, in quanto la conduttrice stessa ha sottolineato: “Non facciamo vedere la caviglia”....