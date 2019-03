LIVE Moto2 | GP Argentina 2019 in DIRETTA | prove libere 3 e qualifiche in tempo reale

LIVE Moto2 - GP Argentina 2019 in DIRETTA : prove libere in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Argentina 2019, valevole per il Campionato del Mondo di Moto2. Dopo tre settimane di pausa si torna in pista per il secondo round della stagione, dopo una prima gara al cardiopalma vinta in volata dal marchigiano Lorenzo Baldassarri davanti allo svizzero Thomas Luthi in Qatar. Le gerarchie del Campionato non sono ancora molto chiare alla luce ...

LIVE Moto2 - GP Qatar 2019 in DIRETTA : warm-up e gara in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Qatar 2019, prima tappa del Mondiale di Moto2. Finalmente è giunto il momento del primo vero confronto diretto tra i piloti della classe di mezzo, che si contenderanno i primi 25 punti in palio del Campionato sulla pista di Losail, in Qatar. Alla luce dei test e delle qualifiche, si preannuncia un Mondiale ed un GP molto equilibrato e combattuto con molti possibili pretendenti al ...

LIVE Moto2 - GP Qatar 2019 in DIRETTA : prove libere 3 e qualifiche - aggiornamenti in tempo reale : Benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato della Moto2 per quanto riguarda il Gran Premio del Qatar 2019. La classe mediana inizia a fare sul serio dopo la prima giornata dedicata alle prove libere, che ci ha permesso di capire i primi rapporti di forza sulla pista di Losail. La giornata si snoderà con il classico antipasto della terza sessione di prove libere, che prenderà il via alle ore 12.20 italiane, quindi si passerà al piatto forte ...

LIVE Moto2 - GP Qatar 2019 in DIRETTA : prove libere 1 - si comincia! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere del Gran Premio del Qatar, prima tappa della stagione del Mondiale Moto2. Dopo un lungo inverno di test è finalmente arrivato il momento di fare sul serio con il primo weekend ufficiale del Campionato, in cui verranno messi in palio i primi 25 punti dell’anno nella corsa all’iride. Si preannuncia una prima giornata di prove libere molto importante per verificare gli ...