calcioweb.eu

(Di sabato 30 marzo 2019) Poteva essere la chance immediata di un riscatto, approfittando dell’infortunio a Lautaro Martinez. Ma Maurodovrà attendere ancora prima di tornare a giocare con l’Inter. Non sarà infattito da Lucianoper il posticipo di domani sera contro la, come comunicato in conferenza stampa dallo stesso tecnico nerazzurro.“Ritengo giusto che ancora in questa partita non possai compagni di squadra, per cui per domani non èto”, le parole dell’allenatore.Scarica gratis o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android per essere sempre aggiornato in tempo reale sulle notizie della tua squadra Scarica gratis o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS per essere sempre aggiornato in tempo reale sulle notizie della tua squadraL'articolonon lo: ...

_3nike : A me non frega più niente di quello che è successo. La verità verrà fuori prima o poi. Ma #Icardi lo convochi e bas… - CalcioWeb : Icardi, niente Lazio. Spalletti non lo convoca: 'Non può aiutare la squadra' - edspatronus : Comunque Spalletti per niente cattivo Io avrei convocato Icardi e gli avrei fatto fare panchina -