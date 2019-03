Cantù e Brienza verso Milano «Vogliamo provare a giocarcela»

Basket : terremoto a Cantù. Pashutin se ne va all’Avtodor Saratov - squadra a Brienza e giocatori in subbuglio : Non c’è pace dalle parti di Cantù: dopo le vicende societarie ancora in piena evoluzione, anche sul campo le cose precipitano nonostante un ruolino di marcia tornato accettabile. Improvvisamente, senza apparente ragione, il coach Evgeny Pashutin se ne va dall’Acqua S.Bernardo per firmare con l’Avtodor Saratov, in Russia. La squadra è stata affidata a Nicola Brienza. Questo il comunicato, laconico, della società lombarda: ...