sport.ilgazzettino

(Di sabato 30 marzo 2019) Szczesny ng Nel primo tempo l'Empoli ci prova spesso ma non centra mai la porta, nella ripresa un paio di uscite in controllo. Cancelo 6 Intraprendente, attaccante aggiunto sulla corsia destra, sforna ...

IlmsgitSport : Bentancur e Matuidi sottotono, delude Alex Sandro. Bernardeschi c'è - ilmessaggeroit : Bentancur e Matuidi sottotono, delude Alex Sandro. Bernardeschi c'è - mesanti64 : @lupofranci1 Resto dell'idea che almeno 5-6 giocatori non siano da Juve, visto che non comprendono che in questo pe… -