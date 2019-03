Trovato un quadrilione di soluzioni per la teoria delle stringhe

wired

(Di venerdì 29 marzo 2019) (foto: Pasieka/Getty Images) Come se lanon fosse, di per sé, abbastanza misteriosa, astratta e complessa (nonché per certi versi insondabile con il metodo scientifico, ma questa è un’altra storia), la comunità dei fisici ha appena pubblicato una novità che potrebbe complicare ulteriormente le cose. La notizia è relativa alla cosiddettaF, una branca dellache prova a spiegare come queste entità interagiscono e si accoppiano tra loro: un’équipe di fisici della Northeastern University di Boston ha infatti appena scoperto una nuova, enorme, classe diequazioni dellaF. L’aggettivo enorme non è un’iperbole: stando a quanto pubblicato dai fisici sul server di pre-print ArXiv, le nuoveammonterebbero a oltre un. Un numero enorme, che rende l’insieme...

