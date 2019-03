TIM | ok dell' assemblea a bilancio Vivendi si sarebbe astenuta

Addio alla plastica monouso - ecco le ulTIMe decisioni dell'Europa sui rifiuti : Stop all'inquinamento di spiagge e oceani. Passa al Parlamento europeo la legge per vietare le plastiche monouso e responsabilizzare i produttori e consumatori al riciclo

Addio alla plastica monouso - ecco le ulTIMe decisioni dell’Europa su rifiuti e riciclo : (foto: Getty Images) Addio a posate, cannucce, cotton-fioc e agli altri prodotti di plastica usa-e-getta per cui esistono alternative in materiali sostenibili o riutilizzabili. Così, con l’approvazione di nuove norme che limitano la diffusione dei principali prodotti di plastica monouso entro il 2021 e volte a responsabilizzare produttori e consumatori, l’Unione europea muove (almeno sulla carta) i primi passi per contrastare l’inquinamento di ...

Myss Keta - esce il nuovo album PAPRIKA : “Belen e Corona? Li chiamo “mamma” e “papà” nell’inTIMità. E per la copertina mi ha ispirato la Marini con la mortadella” : Nessuno conosce il suo vero nome e neppure il suo volto, che è sempre coperto da una mascherina. Questo ha contribuito a far diventare Myss Keta una divinità per molti. La sua musica, sempre all’avanguardia e provocatoria, ha fatto il resto. Hanno cercato di definirla in tanti modi negli ultimi anni (“l’unica popstar della scena postmoderna”, “un angelo con il volto velato”, “una donna di spettacolo e una spettacolo di donna”), ma è ...

Misano World Circuit – Si apre una stagione di invesTIMenti all’insegna della sostenibilità ambientale : Misano World Circuit: via al piano industriale per consolidare nell’elite Mondiale. Con l’ok del consiglio comunale di Misano Adriatico si apre un’altra stagione di investimenti all’insegna della sostenibilità ambientale Dopo aver raggiunto la dimensione di Circuito protagonista nell’elite mondiale, il Gruppo Financo rilancia con ulteriori investimenti per consolidare il profilo di MWC e schiudere nuovi orizzonti di sviluppo. Tre gli ...

Prato - in inTIMità con un 15enne : è del marito della donna il primo bimbo : Continuano le indagini della Procura di Prato relative al caso dell'infermiera 31enne che ha avuto un figlio da un ragazzino, a cui dava ripetizioni di inglese, all'epoca dei fatti 14enne. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, è stato effettuato l'esame del Dna anche sul primo figlio della donna, ed è stato confermato che il primogenito, che oggi ha 11 anni, è figlio legittimo e che la donna lo ha avuto con l'attuale marito. ...

Difesa sempre legitTIMa . Ma in Italia uccide più la caccia della rapina : Quando i fatti si eclissano, la politica replica le parole delle piazze di figuranti convocati per fare il tifo per gli ospiti dei talk show. E il cittadino imputato per aver ucciso l'intruso assurge ...

TIM - via all'assemblea dello scontro Elliott-Vivendi : MILANO - Piazza Affari guarda verso Rozzano, alle porte di Milano, dove sono convocati i soci della Telecom Italia per l'ennesimo redde rationem per il governo della società. All'ordine del giorno, ...

LegitTIMa difesa - Di Maio : «No alla libera circolazione delle armi» : Luidi Di Maio mette subito un paletto all'ipotesi di rendere più facile il porto d'armi dopo la proposta di una settantina di deputati della Lega di aumentare il discrimine tra le...

"Avvenire" stila la classifica delle città italiane dove si vive meglio : Bolzano è prima - Napoli penulTIMa : La qualità dei servizi alla persona, la possibilità di dar vita a nuove iniziative economiche, l'offerta formativa, la salvaguardia dell'ambiente, la capacità di accogliere e tutelare la vita nelle sue varie forme: sono alcuni degli aspetti che i recenti studi su soddisfazione e senso della vita dimostrano essere fondamentali e che vanno ben oltre i fattori quali la ricchezza procapite, lo sviluppo economico e le ...

Invasione dell'Anticiclone - bel tempo nel fine setTIMana su tutta l'Italia : Roma - L'alta pressione si sta rinforzando in queste ore, stabilizzando il tempo anche nelle regioni meridionali, dove la pioggia e i temporali delle scorse ore hanno lasciato spazio ad aperture sempre più ampie. Il tempo continua ad essere stabile anche al centro nord e così rimarrà anche nei prossimi giorni, con le temperature che torneranno gradualmente a salire un po ovunque. Ci apprestiamo a vivere quindi una parentesi ...

L'oroscopo della setTIMana dal 1° al 7 d'aprile - ulTIMi sei segni : Bilancia tra i migliori : L'oroscopo della settimana dal 1° al 7 aprile 2019 è pronto a mettere a disposizione previsioni e pagelle nonché una linea di guida da prendere in considerazione nei prossimi sette giorni. In primissimo piano, come al solito, l'Astrologia, in questo frangente applicata agli ultimi sei segni dello zodiaco: curiosi di sapere chi avrà massimo appoggio dalle stelle e chi invece dovrà stare "alla finestra"? Questo periodo vedrà tra Bilancia, ...

UlTIMo appuntamento del ciclo di incontri "Neo-archeologia : foto - cartoline e cartografie della Savona d'un tempo" : Questo sabato, 30 marzo, si concluderanno le giornate di incontri dedicati a 'Neo-archeologia: foto, cartoline e cartografie della Savona d'un tempo', alle ore 16 presso il "Civico Museo Archeologico ...

Pensioni ulTIMa ora : pace contributiva e Quota 100 - ecco il modello Inps : Pensioni ultima ora: pace contributiva e Quota 100, ecco il modello Inps modello pace contributiva per Quota 100 Pensioni ultima ora: pubblicato sul sito Inps il modello AP 135 per la domanda di riscatto di periodi non coperti da contribuzione. La novità introdotta con l’articolo 20 del decreto legge n. 4/2019 passa alla fase operativa. Pensioni ultima ora, numero massimo rate per riscatto contributi da 60 a 120 Si tratta di ...

Scacchi - Europei 2019 - 10a giornata : Vladislav Artemiev in testa da solo alla vigilia dell’ulTIMo turno. Moroni e Vocaturo a 6 punti : La decima e penultima giornata dei Campionati Europei individuali di Scacchi in corso a Skopje, Macedonia del Nord, prende la decisa piega di Vladislav Artemiev. Il russo batte il suo giovane connazionale (17 anni) Andrey Esipenko sfruttando un errore di valutazione di quest’ultimo, di scena con il Nero, alla ventiquattresima mossa del loro scontro diretto. Artemiev si porta al comando in solitario con 8 punti, ma deve stare attento, ...