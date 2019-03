OnePlus senza freni con un nuovo device a tutta velocità? Il sibillino teaser fa

Meglio il OnePlus 7 senza jack da 3.5mm : Pete Lau spiega il perché : Non avrà il jack per le cuffie da 3.5 mm il OnePlus 7, questo ormai non è un mistero (è stato così anche con il precedente OnePlus 6T, e non abbiamo mai creduto il trend potesse tornare ad invertirsi, sarebbe stata un'involuzione del concetto di base che ha portato a rendere l'attuale top di gamma orfano dell'ingresso in questione). Pete Lau, CEO di OnePlus, è tornato a parlarne su Weibo, affermando che una simile rinuncia comporterà anche dei ...

OnePlus 7 : 5G (?) - pop-up camera e all display senza notch o fori : OnePlus 7 viene mostrato per la prima volta in rendering e in un’immagine reale parziale e mostra la presenza di un display che ricopre tutta la parte anteriore e una selfie camera pop-up (a comparsa). Non è ancora chiaro se questo sarà il modello 5G oppure l’azienda cinese sta lavorando (Continua a leggere)L'articolo OnePlus 7: 5G (?), pop-up camera e all display senza notch o fori è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Ancora senza fotocamera frontale il OnePlus 7 : la seconda foto leak : Si fa sempre più concreta la possibilità che il OnePlus 7 non presenti notch, né fori per la fotocamera frontale: quel che vi avevamo anticipato in questo articolo potrebbe anche trasformarsi in realtà, anche se non sappiamo quale soluzione potrebbe adottare il produttore cinese per munire comunque il dispositivo di una selfie-camera (sarebbe impensabile ipotizzare possa restarne orfano). A differenza di Honor View 20 e dei Samsung Galaxy ...