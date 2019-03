Io | la Chiesa e le donne

«Osservatore Romano» - se ne va la redazione del femminile «Donne Chiesa Mondo» : Hanno detto addio tutte insieme. La fondatrice e direttrice Lucetta Scaraffia e il comitato editoriale esclusivamente femminile della rivista femminile Donne Chiesa Mondo, inserto mensile dell’Osservatore Romano, si sono dimesse. La motivazione è nell’editoriale del primo aprile e in una lettera diretta a papa Francesco: una campagna vaticana per screditare la pubblicazione e mettere loro «sotto il controllo diretto degli uomini», una ...

L'otto marzo e il decreto Pillon. Le idee di Donne per la Chiesa : ... con ciò esprimendo una visione integralista, sia della religione sia del rapporto della politica con la religione. Questo fatto ci trova profondamente contrarie e ci induce a intervenire nel ...

"Le donne salveranno la Chiesa" : Cinque pontificati diversi, importantissimi per la vita della Chiesa e del mondo, con luci e ombre. In questi quattro decenni ho visto proprio di tutto. Quante volte mi è toccato ascoltare che lo ...

Papa ammette : “Ci sono suore abusate dai preti - maltrattamenti sulle donne anche nella Chiesa” : "Il maltrattamento delle donne è un problema che esiste anche nella Chiesa, ci sono stati dei chierici che hanno fatto questo, ci sono stati sacerdoti e anche vescovi che l'hanno fatto" ha ammesso Bergoglio, assicurando: "È un problema su cui già si è intervenuto sospendendo i colpevoli e mandandoli via ma su cui bisogna fare di più anche sciogliendo le congregazioni religiose"Continua a leggere

'Quello delle donne abusate nella Chiesa è un problema' - il Papa - : Città del Vaticano, 5 feb., askanews, - Quello delle donne vittima di abusi sessuali nella Chiesa 'è un problema': lo riconosce Papa Francesco. 'E' vero, dentro la Chiesa ci sono stati dei chierici ...

Vaticano - nella Chiesa non si fa abbastanza contro gli abusi sulle donne : Città del Vaticano - Se gli abusi nei confronti dei minori commessi da uomini di Chiesa registrano una condanna unanime, diverso invece è il discorso per gli abusi contro le donne. Lucetta Scaraffia, ...