David di Donatello 2019 | Borghi migliore attore | Questo premio va a Stefano Cucchi

David di Donatello 2019 vince Dogman - premiati Alessandro Borghi e Elena Sofia Ricci : David di Donatello tra Tim Burton, Roberto Benigni e Uma Thurman vince Dogman Trasmessi in diretta su Rai 1 condotti da Carlo Conti, sono stati assegnati i David di Donatello i premi per il cinema italiano. Dogman conquista più statuette tra cui il miglior film e la regia, Alessandro Borghi è il miglior attore per il ruolo di Cucchi in Sulla Mia Pelle, Elena Sofia Ricci è la miglior attrice per l’interpretazione di Veronica Lario in Loro ...

Alessandro Borghi dedica il David di Donatello 2019 a Stefano Cucchi : “Questo premio è suo” : ‘Dogman’ di Matteo Garrone ha vinto il David di Donatello 2019 per il miglior film. Miglior attore protagonista Alessandro Borghi per il film “Sulla mia pelle”. Consegnato da Uma Thurman, Alessandro Borghi ritira il premio e ringrazia la sua collega Jasmine Trinca, il regista Alessio Cremonini e poi la famiglia Cucchi e lo stesso Stefano, a cui dedica idealmente il premio. “Grazie alla famiglia Cucchi, per essersi fidati ...

Un David di Donatello in bianco - rosso e nero : Niente colpi di scena. E niente colpi di testa. Un red carpet elegante, classico, rassicurante quasi, quello della 64esima edizione dei Premi David di Donatello.

I David di Donatello confermano - la famiglia non esiste più : La famiglia non esiste: il David conferma lo stato di grave dissociazione tra il paese immaginario del forte vento di destra che governa il Paese e l'immaginario del medesimo che premiando film come Dogman (9 statuette), Sulla mia pelle (3) e il David del pubblico per il miglior incasso a A casa tutti bene di Gabriele Muccino, certifica senza rimedio lo stato postfamilista del mondo in cui viviamo: in Dogmantutti i padri e madri documentabili ...

