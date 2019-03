Tumore all' esofago | secondo uno studio iraniano | tra le cause vi è il caffè bollente

Caroline - 9 anni - salvata dal Tumore alla testa grazie al fascio di protoni : Sembrava un'infezione all'orecchio, invece dopo 4 mesi i medici le hanno diagnosticato un tumore , che colpisce i tessuti molli, molto vicino al cervello. 'Troppo rischioso per operare': la sentenza ...

Mavì - 8 anni - dona i suoi capelli alle donne malate di Tumore : La bambina non si tagliava i capelli da quando era molto piccola e desiderava avere una lunghissima chioma.Continua a leggere

Tumore alla prostata - addio alla chemioterapia e alle sue controindicazioni : ecco le nuove cure ormonali : Aumentano in Italia le diagnosi di Tumore alla prostata, ma aumentano anche le armi per combatterlo. Solo per il 2018 in Italia sono stati registrati 35.000 nuovi casi, ma sono in arrivo nuove cure su misura e chemio-free che promettono oltre quattro anni di vita in più rispetto alle attuali terapie standard, anche nei casi più difficili. Le buone notizie arrivano da nuovi studi presentati al congresso Europeo di Urologia (EAU) in corso a ...

Tumore alla prostata : nuovo farmaco allontana le metastasi : Due anni in più senza dolore, con una buona qualità di vita, liberi dalle metastasi: è il risultato possibile con una nuova molecola (apalutamide) per la terapia del Tumore alla prostata non metastatico ma ad alto rischio di diventarlo, approvata poche settimane fa dall’Agenzia europea per i farmaci (Ema) per il trattamento dei pazienti che sono anche resistenti alla terapia ormonale classica. In attesa dell’arrivo del farmaco ...

Un contest musicale per dare voce alle donne con Tumore al seno metastatico : al via con Noemi la terza edizione di“Voltati. Guarda. Ascolta.” : Riparte la campagna “Voltati. Guarda. Ascolta. Le donne con tumore al seno metastatico” con la partecipazione di Noemi come testimonial, coach, giudice e performer, per rompere il muro di silenzio che ancora oggi circonda questa malattia. Al via “Play! Storie che cantano” il contest musicale online aperto ad artisti che potranno candidarsi da oggi 14 marzo fino al 30 giugno sul ...

Francesco Chiofalo dopo il Tumore ora posso tornare ad allenarmi : dopo tanta paura Francesco Chiofalo oggi può stare più tranquillo, negli ultimi mesi è rimasto convalescente dopo l’operazione necessaria per rimuovere la massa tumorale che si era venuta a formare al cervello. Per Francesco Chiofalo sono stati mesi difficili e delicati. Il personal trainer romano, prima dell’operazione aveva deciso di non nascondere le proprie paure: «Sono molto preoccupato, sarà un intervento delicato, non so se ...

Il Tumore è inoperabile - ti restano 3 mesi di vita! Ma Flavio si salva grazie alla moglie : Per Flavio Angelinetta sembravano non esserci speranze. All'operaio residente a Dongo, sul lago di Como, era stato diagnosticato un tumore al fegato, definito "inoperabile" dai medici di Milano. Per i dottori, restavano a sua disposizione solo tre mesi di vita. Da allora di mesi ne son trascorsi nove e Flavio è ancora vivo. grazie alla caparbietà della moglie, che non si è arresa alla prima diagnosi, e ai medici dell'ospedale "Santa Maria della ...

40 cani poliziotto fanno visita alla piccola Emma - malata di un Tumore al cervello non operabile : Una lunga coda di poliziotti delle unità cinofile hanno fatto visita alla piccola Emma, bambina statunitense con un raro tumore al cervello inoperabile.Continua a leggere

L’allattamento dopo un Tumore alla mammella : Il tumore alla mammella è una delle neoplasie più diffuse tra le donne1. Vivere la gioia di una gravidanza dopo la diagnosi e la terapia, comporta dover affrontare anche dubbi e incertezze circa la possibilità di allattare al seno il proprio bimbo. A tal proposito è importante sapere che L’allattamento al seno dopo un tumore mammario non solo è possibile, ma dovrebbe essere promosso da tutti i ginecologi e specialisti. Il cancro mammario è ...

Canada - modella curvy muore a 30 anni per un Tumore alle ovaie : Purtroppo, ancora una volta, bisogna portare alla luce una notizia veramente tanto triste in cui a perdere la vita è una giovane persona a causa di quello che è considerato oramai dai tutti come il male del secolo, un tumore. La vittima è la modella curvy canadese di appena trenta anni, Ashley Shandrel Luther, meglio nota come Elly Mayday, molto nota in questo mondo per aver contribuito a sdoganare i parametri della bellezza femminile. Secondo ...

A 4 anni va dal dentista per controllare i denti e scopre di avere un Tumore alla mandibola : Quando l'hanno accompagnata dal dentista per un semplice controllo di routine e per la pulizia dei denti, i genitori di Hunter Jones non avrebbero mai pensato di scoprire che la loro bambina, di soli 4 anni, aveva il cancro. Più precisamente, un neuroblastoma, un tumore che ha origine dai neuroblasti, cellule presenti nel sistema nervoso simpatico e che può colpire vari organi. Il loro incubo, che hanno raccontato di recente alla stampa ...

Scopre di avere un Tumore all’utero durante il travaglio : la storia di Carla - mamma di 29 anni : Carla Woods, 29enne scozzese già madre di una bambina, ha scoperto di avere un tumore al collo dell'utero mentre dava alla luce la sua secondogenita. "durante il travaglio i medici hanno scoperto che avevo un massa grande quanto mandarino sulla cervice. Mia figlia mi ha salvato la vita, anche se ora non ne potrà più avere".Continua a leggere

Tumore del fegato - il “killer silenzioso” : la febbre e il dolore dall’addome alla schiena - ecco i sintomi iniziali e specifici : Il Tumore del fegato è stato anche chiamato “Tumore silenzioso” perché, soprattutto nelle fasi iniziali, non dà alcun segno di sé. Nonostante le cause scatenanti siano ad oggi sconosciute tra i fattori di rischio si annoverano: epatite virale tipo B e C, alcolismo, cirrosi, esposizione a tossine, assunzione di steroidi anabolizzanti, disordini metabolici (es. innalzamento livelli di colesterolo e trigliceridi, intolleranza ...

Febbre alta e pancia gonfia - a 2 anni scopre di avere un Tumore alle ovaie : “Caso rarissimo” : Il raro caso di Kenni, che a 2 anni ha scoperto di avere un cancro alle ovaie, con metastasi all'addome e al fegato. Era arrivata in ospedale con Febbre alta e pancia gonfia e il pediatra pensava che avesse solo un accumulo di gas nell'intestino: "È stata operata e ora è sotto chemio. Ha bisogno delle preghiere di ciascuno".Continua a leggere