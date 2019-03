Rivelati per la prima volta i dettagli dell’atmosfera di un esopianeta

huffingtonpost

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Lo strumento Gravity del Very Large Telescope Interferometer è riuscito per laad ottenere informazioniate sull'atmosfera di un. "Sotto il telescopio" l'HR8799e, una sorta di super-Giove, scoperto nel 2010 nella costellazione di Pegaso a 129 anni-luce da noi. HR8799e è un pianeta senza eguali nel nostro Sistema Solare: a soli 30 milioni di anni, questo pianeta neonato è più pesante e più giovane di qualunque altro pianeta nel Sistema Solare. Un mondo reso completamente inospitale dall'effetto serra generato dalla sua atmosfera che lo porta ad una temperatura di 1000°C.I risultati ottenuti da Gravity, annunciati oggi sulla rivista Journal of Astronomy and Astrophysics, rivelano un'atmosfera molto complessa."La nostra analisi mostra che l'atmosfera di HR8799e contiene un eccesso di monossido di carbonio ...

